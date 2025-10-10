search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.10.2025 11:18

«Καμπανάκι» Ροζάκη για τα ελληνοτουρκικά: Είμαστε όμηροι της Τουρκίας

rozakis 5543- new

Εξαιρετικά δυσοίωνος για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Χρήστος Ροζάκης, ισχυριζόμενος ότι η Αθήνα δε μπορεί να προχωρήσει σε καμία ενέργεια στο Αιγαίο χωρίς να ενημερώσει την Τουρκία.

Μιλώντας στο One Channel, ο Χ. Ροζάκης επισήμανε ότι «πριν την ματαίωση της συνάντησης είναι το επεισόδιο της Κάσου. Το επεισόδιο Βορείου της Κρήτης. Υπάρχουν καταστάσεις που εμείς μέσω της διακήρυξης των Αθηνών είμαστε όμηροι της Τουρκίας, για κάθε ενέργεια που κάνουμε και νόμιμη ενέργεια στο Αιγαίο Πέλαγος. […] Τα “ήρεμα νερά” είναι υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης της Τουρκίας σε κάθε ενέργειά μας. Αν δεν υπάρχει η επίλυση της υπόθεσης δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Μάλιστα, ο ομότιμος καθηγητής σημείωσε ότι «το casus belli η Τουρκία, και να το άρει, μπορεί να το ξαναφέρει. Αν εμείς επιχειρήσουμε να επεκτείνουμε την αιγιαλίτιδα ζώνη μας στα 12 ναυτικά μίλια, θα υπάρξει ένα επεισόδιο και μιλώ για πολεμικό». Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι ο Χ. Ροζάκης, παρότι δήλωσε απαισιόδοξος, εντούτοις υπογράμμισε ότι «η μόνη λύση είναι το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, η Χάγη».

Δύσκολα τα πράγματα…

