«Καμπανάκι» Ροζάκη για τα ελληνοτουρκικά: Είμαστε όμηροι της Τουρκίας

Εξαιρετικά δυσοίωνος για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Χρήστος Ροζάκης, ισχυριζόμενος ότι η Αθήνα δε μπορεί να προχωρήσει σε καμία ενέργεια στο Αιγαίο χωρίς να ενημερώσει την Τουρκία.

Μιλώντας στο One Channel, ο Χ. Ροζάκης επισήμανε ότι «πριν την ματαίωση της συνάντησης είναι το επεισόδιο της Κάσου. Το επεισόδιο Βορείου της Κρήτης. Υπάρχουν καταστάσεις που εμείς μέσω της διακήρυξης των Αθηνών είμαστε όμηροι της Τουρκίας, για κάθε ενέργεια που κάνουμε και νόμιμη ενέργεια στο Αιγαίο Πέλαγος. […] Τα “ήρεμα νερά” είναι υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης της Τουρκίας σε κάθε ενέργειά μας. Αν δεν υπάρχει η επίλυση της υπόθεσης δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Μάλιστα, ο ομότιμος καθηγητής σημείωσε ότι «το casus belli η Τουρκία, και να το άρει, μπορεί να το ξαναφέρει. Αν εμείς επιχειρήσουμε να επεκτείνουμε την αιγιαλίτιδα ζώνη μας στα 12 ναυτικά μίλια, θα υπάρξει ένα επεισόδιο και μιλώ για πολεμικό». Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι ο Χ. Ροζάκης, παρότι δήλωσε απαισιόδοξος, εντούτοις υπογράμμισε ότι «η μόνη λύση είναι το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, η Χάγη».

Δύσκολα τα πράγματα…

Διαβάστε επίσης

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: Τα «δύο πρόσωπα» της ΝΔ

Ζητάει και τα ρέστα ο Κυριαζίδης από την Κωνσταντοπούλου: «Αυτή να ζητήσει συγγνώμη, οι 11 λέξεις που είπα ήταν ευχή»

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνει ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα για την ανεκτίμητη προσφορά του