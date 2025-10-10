Euroleague: Περίπατος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με Βεζένκοβ να… καλύπτει τις απουσίες, 86-67 την Ντουμπάι

Παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε (Φουρνιέ, Γουόκαπ), ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague επικρατώντας πολύ εύκολα στο ΣΕΦ της Ντουμπάι με 86-67, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη εμφάνιση μπροστά στο κοινό τους έφτασαν άνετα στη δεύτερη επιτυχία τους και παράλληλα, ανέβασαν και την ψυχολογία τους ενόψει του «αιώνιου» ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή (12/10) με τον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστικής της Basket League.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στη ρακέτα, με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να έχουν διψήφιο νούμερο στα ριμπάουντ ήδη από τα τέλη της 3ης περιόδου, με 11 έκαστος. Ο Σέρβος σέντερ δεν χρειάστηκε να επιστρέψει στο παρκέ στην 4η περίοδο, μετρώντας και 13 πόντους. Ο Βούλγαρος διεθνής μπήκε για ένα λεπτό με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, και με το καλάθι που πέτυχε έφτασε τους 25 πόντους (με 3/6 τρίποντα). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσφερε 14 πόντους, 10 ο Λι, 7 ο Νιλικίνα και 5 ο Ουόρντ.

Η απουσία του τραυματία Εβάν Φουρνιέ… ούτε που φάνηκε, σε ένα ματς που ήταν τόσο άνετο για τον Ολυμπιακό, ώστε ο Μπαρτζώκας άφησε για περίπου 8 λεπτά στο παρκέ τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Η Ντουμπάι που είχε πρώτο σκόρερ τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ, με 14 πόντους (αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς των γηπεδούχων) υποχώρησε στο 1-2, μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα επί της Παρτιζάν και την ήττα από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ντουέιν Μπέικον, σημείωσε 13 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, για την Ντουμπάι.

Πριν το τζάμπολ του αγώνα, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος, βράβευσαν τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, για την πρώτη θέση σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά.

Χωρίς τους τραυματίες Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός.

Η Ντουμπάι αγωνίστηκε χωρίς τους Τζάναν Μούσα, Τζάστιν Άντερσον, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Νέιτ Μέισον και Μαμ Τζαϊτέ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

Το «μπαμ» στην Κωνσταντινούπολη ο Ερυθρός Αστέρας

Μεγάλη έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε 86-81 της Φενέρμπαχτσε για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Με προπονητή τον Τόμισλαβ Τόμοβιτς ο οποίος αντικατέστησε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, οι Σέρβοι πήραν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, υποχρεώνοντας τους πρωταθλητές Ευρώπης στη δεύτερη ήττα τους.

Η πρωτοφανής αστοχία των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο, έδωσε την ευκαιρία στους Σέρβους να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ. Οι παίκτες της Φενέρ σούταραν με ποσοστό περίπου 20% εντός παιδιάς και ο Αστέρας έφτασε να προηγείται με +16 (27-43) στο 19΄.

Όσο και να προσπαθούσαν οι πρωταθλητές Ευρώπης, η βραδιά ήταν εφιαλτική γι’ αυτούς. Η αστοχία συνεχίστηκε, η διαφορά παρέμεινε διψήφια (48-61 στο 31΄) και η έκπληξη ήταν προ των πυλών. Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι για μια τελευταία προσπάθεια με επί μέρους 13-4 μείωσαν σε 65-61 στο 34΄.

Όμως ο Ερυθρός Αστέρας άντεξε και πήρε τη νίκη 86-81 με εκπληκτικό τον Τσίμα Μονέκε (20π., 12ρ.) και εξαιρετικούς τους Κάρτερ (15π.), Μοτεγιούνας (13π.). Ο Κόλσον με 19π. (4/5 τρίποντα) ήταν ο καλύτερος για τους γηπεδούχους.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 30-43, 48-56, 81-86

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 8/10

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9/10

Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 93-87

Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR 84-86

Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72

Παρασκευή 10/10

Ολυμπιακός–Ντουμπάι 86-67

Φενερμπαχτσέ–Ερυθρός Αστέρας 81-86

Μπαρτσελόνα –Βαλένθια 108-102

Μπάγερν Μονάχου–Ζαλγκίρις Κάουνας 70-98

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-0

Μονακό (Μονακό) 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

Ολυμπιακός 2-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1

Βαλένθια (Ισπανία) 2-1

Παναθηναϊκός 2-1

Παρί (Γαλλία) 2-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2-1

Παρτιζάν (Σερβία) 2-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-2

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-2

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 20:00

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι BC 20:45

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 21:00

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Τετάρτη 15/10

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 21:30

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 21:45

Παρί – Μπασκόνια 21:45

