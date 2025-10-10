METLEN και Όμιλος Καράτζη επενδύουν 170 εκατ ευρώ στη Θεσσαλία για BESS 330 MW 790 MWh

Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (BESS) στην Ελλάδα, με ισχύ 330 MW και συνολική χωρητικότητα 790 MWh, η οποία θα κατασκευαστεί στη Θεσσαλία, ανακοίνωσαν η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη. Στο νέο έργο, η METLEN θα κατέχει το 49% και ο Όμιλος Καράτζη το 51%.

Η επένδυση αγγίζει συνολικά τα 170 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί χωρίς επιχορηγήσεις ή φορολογικές απαλλαγές, με στόχο την ολοκλήρωσή της έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για την πρώτη αυτόνομη μονάδα τέτοιας κλίμακας στη χώρα, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Η νέα μονάδα επεκτείνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών, η οποία ήδη από τον Αύγουστο του 2024 περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 262 MW στην ίδια περιοχή. Η εγκατάσταση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας, καθιστώντας την κρίσιμη για τη σταθερότητα και βιωσιμότητα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Η METLEN, μέσω του τομέα M Renewables, αναλαμβάνει την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας. Ο συγκεκριμένος τομέας του Κλάδου Ενέργειας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων αποθήκευσης ενέργειας σε πέντε ηπείρους. Μόνο μέσα στο 2024 ολοκλήρωσε έργα συνολικής δυναμικότητας 0,7 GWh, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο συμφωνιών για έργα τρίτων ύψους 2,2 GWh.

Σύμφωνα με τη METLEN, η συνεργασία με τον Όμιλο Καράτζη επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο πλευρών για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση ενός πράσινου και βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος. «Μέσω στρατηγικών συνεργασιών, όπως αυτή με τον Όμιλο Καράτζη, με τον οποίο υπάρχει άριστη συνεργασία τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνουμε τον ηγετικό μας ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, δημιουργώντας το Utility της επόμενης ημέρας», σημειώνει η εταιρεία.

Η επένδυση αυτή αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό ενεργειακό χάρτη και παράλληλα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας στον ευρωπαϊκό χώρο της αποθήκευσης ενέργειας.

