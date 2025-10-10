search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:52
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 08:15

METLEN και Όμιλος Καράτζη επενδύουν 170 εκατ ευρώ στη Θεσσαλία για BESS 330 MW 790 MWh

10.10.2025 08:15
melten

Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (BESS) στην Ελλάδα, με ισχύ 330 MW και συνολική χωρητικότητα 790 MWh, η οποία θα κατασκευαστεί στη Θεσσαλία, ανακοίνωσαν η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη. Στο νέο έργο, η METLEN θα κατέχει το 49% και ο Όμιλος Καράτζη το 51%.

Η επένδυση αγγίζει συνολικά τα 170 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί χωρίς επιχορηγήσεις ή φορολογικές απαλλαγές, με στόχο την ολοκλήρωσή της έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για την πρώτη αυτόνομη μονάδα τέτοιας κλίμακας στη χώρα, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Η νέα μονάδα επεκτείνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών, η οποία ήδη από τον Αύγουστο του 2024 περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 262 MW στην ίδια περιοχή. Η εγκατάσταση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας, καθιστώντας την κρίσιμη για τη σταθερότητα και βιωσιμότητα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Η METLEN, μέσω του τομέα M Renewables, αναλαμβάνει την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας. Ο συγκεκριμένος τομέας του Κλάδου Ενέργειας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων αποθήκευσης ενέργειας σε πέντε ηπείρους. Μόνο μέσα στο 2024 ολοκλήρωσε έργα συνολικής δυναμικότητας 0,7 GWh, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο συμφωνιών για έργα τρίτων ύψους 2,2 GWh.

Σύμφωνα με τη METLEN, η συνεργασία με τον Όμιλο Καράτζη επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο πλευρών για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση ενός πράσινου και βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος. «Μέσω στρατηγικών συνεργασιών, όπως αυτή με τον Όμιλο Καράτζη, με τον οποίο υπάρχει άριστη συνεργασία τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνουμε τον ηγετικό μας ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, δημιουργώντας το Utility της επόμενης ημέρας», σημειώνει η εταιρεία.

Η επένδυση αυτή αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό ενεργειακό χάρτη και παράλληλα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας στον ευρωπαϊκό χώρο της αποθήκευσης ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

Η THEON υπογράφει νέα Χρηματοδοτική Σύμβαση ύψους €300 εκατ.

Groupama Ασφαλιστική: Γυρνάει σε κερδοφορία το 2026 – «Τρέχει» με ανάπτυξη 6% το 2025

Φυσικό αέριο: Έκρηξη ζήτησης και ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ελλάδα το 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για τον Μακρόν: Υπόσχεται νέο πρωθυπουργό εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί

maximou_2602_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους κατασκευαστικών

letitia-james
ΚΟΣΜΟΣ

Το «κυνήγι μαγισσών» του Τραμπ συνεχίζεται: Κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 

alhpa new
MEDIA

Alpha: Ρίχνει τη νέα κωμωδία «Τρομεροί γονείς» στη μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση επενδύει 370 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα κατά των drones

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:52
maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για τον Μακρόν: Υπόσχεται νέο πρωθυπουργό εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί

maximou_2602_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους κατασκευαστικών

letitia-james
ΚΟΣΜΟΣ

Το «κυνήγι μαγισσών» του Τραμπ συνεχίζεται: Κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 

1 / 3