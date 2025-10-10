search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.10.2025 16:58

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

10.10.2025 16:58
sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new

Την αιφνιδιαστική απένταξη του προγράμματος «Απόλλων» από το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θέτει στο μικροσκόπιο με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚΣάκης Αρναούτογλου, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό των ενεργειακών κοινοτήτων από τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, είχε ως στόχο τη στήριξη ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών –κυρίως σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές– μέσω έργων ΑΠΕ με αποθήκευση, που θα υλοποιούνταν από ενεργειακές κοινότητες και ΟΤΑ. Η υλοποίησή του θα συνέβαλε στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την επίσημη αναθεώρηση του Σχεδίου τον Σεπτέμβριο του 2025, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την πλήρη απένταξη του «Απόλλων» λόγω καθυστερήσεων. Το γεγονός αυτό, πέρα από τεχνικό, αποτελεί ξεκάθαρα πολιτική επιλογή που στερεί από τις τοπικές κοινωνίες ένα κρίσιμο εργαλείο ενδυνάμωσης και ενεργειακής αυτονομίας.

«Η Κυβέρνηση εγκαταλείπει για άλλη μια φορά την κοινωνική στόχευση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ άλλες χώρες ενισχύουν ενεργά τις ενεργειακές κοινότητες, η Ελλάδα τις αποκλείει. Αντί για συμμετοχή των πολιτών και των Δήμων στη μετάβαση, επιλέγει κεντρικά ελεγχόμενα μοντέλα που εξυπηρετούν λίγους», δηλώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο Ευρωβουλευτής ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Να αξιολογήσει τον κοινωνικό και περιφερειακό αντίκτυπο της απένταξης του προγράμματος «Απόλλων»,
  • Να ασκήσει πίεση για την αναθεώρηση του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης ώστε να ενταχθούν ξανά δράσεις για ενεργειακές κοινότητες,
  • Να υποδείξει εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία –εντός ή εκτός RRF– που μπορούν να στηρίξουν τις ενεργειακές κοινότητες και τους ΟΤΑ στην υλοποίηση κοινωνικά δίκαιων έργων ΑΠΕ με αποθήκευση.

Η απένταξη του «Απόλλων» έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις από δήμους της ορεινής Ελλάδας, όπως οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι οποίοι βλέπουν να ακυρώνεται μια ελπίδα για βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτοδυναμία.

