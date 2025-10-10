Ταμείο Ανάκαμψης: Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους κατασκευαστικών

Με τους εκπροσώπους μεγάλων κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας συναντήθηκε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου παραβρέθηκαν ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών AKTOR, τα κορυφαία στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μανώλης Μουστάκας, και Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης, επικεφαλής του Ομίλου AVAX, και ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στους εκπροσώπους των κατασκευαστικών υπογραμμίστηκε η ανάγκη να θέσουν σε απόλυτη προτεραιότητα τα έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και να τηρηθούν… ευλαβικά τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί (και τα οποία, λένε οι πληροφορίες, παραμένουν αμετάβλητα), δεδομένου ότι το πρόγραμμα τελειώνει το καλοκαίρι του 2026. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές μεταφέρουν ότι τονίστηκε πως «τα έργα πρέπει να επιταχυνθούν, ώστε να προλάβουν τα αυστηρά ορόσημα του Ταμείου».

Από την πλευρά τους, οι κατασκευαστικές έκαναν λόγο για καθυστερήσεις για τις οποίες οι ίδιες δεν φέρουν ευθύνη, όπως τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων και των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών. Οι πληροφορίες λένε ότι συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές να γίνουν προσπάθειες ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά για δύσκολα έργα όπως αυτό του ΒΟΑΚ, ενώ φαίνεται ότι υπήρξε και πρόταση για νομοθετική ρύθμιση ώστε να ξεπερνιούνται τα εμπόδια των μεγάλων καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις.

