BOC και ΜΙΝΕΤΤΑ ενώνουν δυνάμεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ασφαλιστικής αγοράς μέσω AdonisBPM

Μία νέα στρατηγική συνεργασία που σηματοδοτεί την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον ασφαλιστικό κλάδο ανακοινώθηκε από τη BOC Μ.Ε.Π.Ε. και τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική. Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν τριετή συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας η ΜΙΝΕΤΤΑ θα αξιοποιήσει το λογισμικό Adonis BPM της BOC, με στόχο τη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η συνεργασία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΜΙΝΕΤΤΑ για εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της και μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας. Μέσα από την εφαρμογή της πλατφόρμας Adonis BPM, η εταιρεία στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην παροχή ταχύτερων, πιο προσωποποιημένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της.

Το Adonis BPM, ένα από τα πλέον διαδεδομένα συστήματα Business Process Management στην ευρωπαϊκή αγορά, επιτρέπει τον λεπτομερή σχεδιασμό, την αποτύπωση και την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, προσφέροντας παράλληλα δυνατότητες παρακολούθησης της απόδοσης και ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, η ΜΙΝΕΤΤΑ φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την εμπειρία πελατών και εργαζομένων, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ευελιξία και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Βιέννης και πρόεδρος του Ομίλου BOC, Δημήτρης Καραγιάννης, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική. Η επιλογή του Adonis BPM από έναν τόσο αξιόπιστο και καταξιωμένο ασφαλιστικό οργανισμό επιβεβαιώνει την ποιότητα και τη δυναμική των λύσεών μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας και συνολικά στην καινοτομία του κλάδου».

Από την πλευρά της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Μπερτσιάς, υπογράμμισε:

«Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην αξιοποίηση τεχνολογιών που προσφέρουν ουσιαστική αξία στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας. Η συνεργασία με τη BOC αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ΜΙΝΕΤΤΑ ως μιας σύγχρονης, καινοτόμου και πελατοκεντρικής ασφαλιστικής εταιρείας».

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου της ΜΙΝΕΤΤΑ για την ενίσχυση της ψηφιακής της υποδομής και την προσαρμογή της στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς. Η χρήση του Adonis BPM αναμένεται να διευκολύνει τον επανασχεδιασμό διαδικασιών, όπως η διαχείριση αποζημιώσεων, οι εσωτερικοί έλεγχοι, η εξυπηρέτηση πελατών και η παρακολούθηση κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η BOC Group, με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνείς παρόχους λύσεων επιχειρησιακής μοντελοποίησης και διαχείρισης διαδικασιών, συνεργαζόμενη με εταιρείες από τους τομείς της ασφάλισης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η ΜΙΝΕΤΤΑ επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης, επενδύοντας σε καινοτόμα εργαλεία που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική σχέση.

