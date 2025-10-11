search
11.10.2025 17:24

Γάζα: «Κανένας αμερικανός στρατιώτης στον παλαιστινιακό θύλακα», διαβεβαιώνει ο επικεφαλής της Centcom

11.10.2025 17:24
Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε σήμερα πως μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας πως κανένας αμερικανικός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ διευκρίνισε στο Χ ότι επιστρέφει από μία επίσκεψη στη Γάζα για να συζητήσει για τη δημιουργία ενός «πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου», υπό τη διοίκηση της Centcom, το οποίο «θα συμβάλει στη σταθεροποίηση» της κατάστασης.

Μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για να συμβάλει στην επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ένστολοι γιοι και οι κόρες της Αμερικής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της στήριξης των οδηγιών του αρχηγού του γενικού επιτελείου σε αυτήν την ιστορική στιγμή», έγραψε στο Χ ο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ανέλαβε τον Αύγουστο τη διοίκηση της Centcom.

«Αυτή η μεγάλη προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία στρατευμάτων στη Γάζα», υπογράμμισε.

