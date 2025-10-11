search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 15:39

Περίπου 50.000 Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στα ερείπια της Γάζας – 2η μέρα εκεχειρίας

11.10.2025 15:39
gaza_main

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατευθύνονται σήμερα βόρεια, κατακλύζοντας τον οδικό άξονα κατά μήκος των ακτών της Γάζας, καθώς επιχειρούν να επιστρέψουν στα εγκαταλειμμένα σπίτια τους, περπατώντας, με αυτοκίνητα ή κάρα, με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς να δείχνει πως τηρείται.

Ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν, βάσει της πρώτης φάσης μιας συμφωνίας, που επιτεύχθηκε αυτήν την εβδομάδα, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει μετατρέψει σε συντρίμμια μεγάλο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα: ευχαριστούμε τον Θεό», δήλωσε η Ναμπίλα Μπασάλ, που ταξίδευε πεζή μαζί με την κόρη της, η οποία είχε τραυματιστεί στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που ο πόλεμος σταμάτησε και τα βάσανά μας τελείωσαν».

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων

Μόλις οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδιάταξή τους χθες, παραμένοντας εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, έχοντας, όμως, ακόμη τον έλεγχο σχεδόν του 50% του θύλακα, το ρολόι άρχισε να μετράει αντίστροφα προκειμένου η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους της εντός 72 ωρών.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, περιμένουμε τον γιο μας και όλους τους 48 ομήρους», δήλωσε ο Χαγκάι Άνγκρεστ, ο γιος του οποίου είναι μεταξύ των 20 Ισραηλινών ομήρων που πιστεύεται πως είναι ζωντανοί. «Περιμένουμε να μας τηλεφωνήσουν».

Είκοσι έξι όμηροι έχουν δηλωθεί νεκροί και η τύχη άλλων δύο παραμένει άγνωστη.

Βάσει της συμφωνίας, μετά την παράδοση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης στις φυλακές του και 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εκατοντάδες φορτηγά την ημέρα αναμένεται να φθάνουν στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει σχετικά με το αν η εκεχειρία και η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη, όπως προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Πολλά θα μπορούσαν να πάνε λάθος. Περαιτέρω βήματα στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ πρέπει να συμφωνηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως τον τρόπο με τον οποίο η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας θα διοικηθεί όταν τελειώσει ο πόλεμος και η τελική τύχη της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τις αξιώσεις του Ισραήλ να αφοπλιστεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η εκεχειρία θα τηρηθεί, λέγοντας: «Έχουν όλοι κουραστεί από τις μάχες». Είπε επίσης πως πιστεύει ότι υπάρχει μια «συναίνεση» σχετικά με τα επόμενα βήματα, ωστόσο αναγνώρισε πως ορισμένες λεπτομέρειες θα πρέπει να επιλυθούν.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εξέφρασαν τη χαρά τους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και για την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που έπιασε η Χαμάς κατά τη φονική επίθεση που τον προκάλεσε.

Στην επίθεση, υπό τη Χαμάς, εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων, στρατιωτικών βάσεων και ενός μουσικού φεστιβάλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, τα μέλη της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι και πήραν 251 ομήρους.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή τη Δευτέρα και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει μετά τον Τζορτ Ου. Μπους το 2008.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έχει επίσης πει πως θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο και ότι και άλλοι ξένοι ηγέτες αναμένεται να παραστούν εκεί.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ έχει «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»: Η εξήγηση του γιατρού του για τα αιματώματα στο χέρι και το πρόσφατο εμβόλιο για τον κορωνοϊό

Μήνυμα Λεκορνί μετά το νέο διορισμό: «Θα διασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου»

Νέα Ζηλανδία: Χαμό έκαναν πάλι βουλευτές Μαορί χορεύοντας χάκα στο κοινοβούλιο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia evoia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια κοντά σε σπίτια

super_market
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έρχονται μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων

israilinos autoktonia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου 2023 αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – «Δεν μπορώ να συνεχίσω»

panopoulos_stathis
MEDIA

Πανόπουλος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Δεν μου φάνηκε αστείο – Είναι ανατριχιαστικό και σεξιστικό» (Video)

sklavoi nepal (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα εκμετάλλευσης μεταναστών: Είχαν αναρτήσει 150 βίντεο στο TikTok για να παγιδεύουν εργάτες από το Νεπάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:17
fotia evoia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια κοντά σε σπίτια

super_market
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έρχονται μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων

israilinos autoktonia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου 2023 αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – «Δεν μπορώ να συνεχίσω»

1 / 3