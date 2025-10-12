search
ΕΛΛΑΔΑ

12.10.2025 17:11

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Με μία συμβολική διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν την περασμένη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, μέλη και κάτοικοι της Αλοννήσου εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην εμπλοκή ξένων ιδιωτικών οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στη διαχείριση και επιτήρηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων.

Η διαμαρτυρία, την οποία οργάνωσε ο Σύλλογος Κατοίκων Αλοννήσου, είχε ως αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό, κατόπιν πρόσκλησης της ΜΚΟ Thalassa του εφοπλιστή Κ. Απόδιακου. Η συγκεκριμένη ΜΚΟ φέρεται να έχει λάβει εξουσίες επιτήρησης και αστυνόμευσης του Πάρκου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Σύλλογος κατοίκων Αλοννήσου πραγματοποίησε με επιτυχία χθές 09/10, συγκεντρώνοντας μέλη και κατοίκους και αναρτώντας πανό όπως είχε προγραμματίσει, την συμβολική του διαμαρτυρία στηρίζοντας τις απόψεις του κατά της παρουσίας αυτόκλητων φυλακών του τόπου μας. Παρόλες τις απειλές που δέχτηκαν μέλη μας από τις δυνάμεις ασφαλείας του νησιού ώστε να μην πάρουν μέρος στη διαμαρτυρία.

Η προστασία της θάλασσας, της φύσης και των παραδόσεών μας είναι υπόθεση όλων μας. Δεν μπορεί να γίνεται με τρόπο που δημιουργεί περιορισμούς και αίσθημα απώλειας της αυτονομίας μας.

Η διοίκηση και διαχείριση του Θαλάσσιου Πάρκου πρέπει να ανήκει σε Ελληνικούς κρατικούς θεσμούς που λογοδοτούν στους πολίτες – στον Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι αποδεκτό αλλοδαποί ιδιωτικοί οργανισμοί αγνώστων πόρων και ασαφών σκοπών, χωρίς συνταγματική νομιμοποίηση, να αντιποιούνται ρόλους ελέγχου και εποπτείας που ανήκουν σε κρατικά όργανα

Δεν μπορεί η προστασία του περιβάλλοντος να επιβάλλεται ερήμην των κατοίκων.

Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματική προστασία της φύσης, με όρους που να αποφασίζονται από εμάς τους ίδιους σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.

Πολεμάμε και θα πολεμήσουμε μέχρι την τελική μας νίκη και μέχρι να φύγει και η τελευταία ΜΚΟ που έχει ενσκήψει στον τόπο.

Το ΔΣ του Συλλογου»

