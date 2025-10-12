Λάρισα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο κατά την εργασία της

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο νωρίτερα μια 51χρονη γυναίκα, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασία της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων , το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο ΓΝΛ όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΜΙΔΑ: Ποια είναι τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων -Ζητά συνάντηση με το υπ. Περιβάλλοντος

Πάνος Ρούτσι: Αναπνέω μόνο για να βάλω φυλακή τους δολοφόνους του παιδιού μου

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς» μετά από ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου