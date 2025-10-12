Λάρισα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο κατά την εργασία της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο νωρίτερα μια 51χρονη γυναίκα, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.
Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασία της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.
Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων , το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο ΓΝΛ όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.
