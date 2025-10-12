search
12.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.10.2025

Λάρισα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο κατά την εργασία της

12.10.2025 18:59
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο νωρίτερα μια 51χρονη γυναίκα, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασία της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων , το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο ΓΝΛ όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.

