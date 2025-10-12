ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Μνημείο κυνισμού και αυταρχισμού η αναφορά για Ρούτσι – Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό

Έντονη είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, στην προαναγγελία Μητσοτάκη νομοθετικής ρύθμισης για την ανάθεση της φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στον στρατό, στον απόηχο της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Το μήνυμα Μητσοτάκη ότι στο μέλλον «κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού» λέει η Κουμουνδούρου.

Και προσθέτει ότι «η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη» και συνιστά «ευθεία βολή στη δημοκρατία». Κατηγορεί δε τον πρωθυπουργό ότι φοβάται την κοινωνία που στάθηκε στο πλευρό του κ. Ρούτσι και τώρα προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει damage control.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την συγκεκριμένη αναφορά από το κυριακάτικο σημείωμα Μητσοτάκη:

«Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής. Ντροπή του!

Η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.

Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control.

Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης.

Να πόσο επικίνδυνή είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά.

Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα».

