ΣτΕ : Ανεκτός ο τρόπος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών για το τεκμαρτό εισόδημα

Το πράσινο φως άναψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος τονίζοντας οτι είναι συνταγματικά ανεκτός εισοδήματος ενω δεν ακύρωσαν τη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα το ΣτΕ απέρριψε επτά αιτήσεις ακύρωσης ελευθέρων επαγγελματιών, δικηγόρων, Δικηγορικών Συλλόγων και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, με τις οποιες προσδιορίζεται ο φόρος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Οι αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, συνταγματικά ανεκτός ο τεκμαρτός προσδιορισμός του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των φορολογουμένων που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 28Α έως 28Δ του ν. 4172/2013, δημοσιεύτηκαν πέντε μήνες μετά την έκδοση τους από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

