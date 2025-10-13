Στις 50 ημέρες εφεξής η ασφαλιστική ικανότητα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πλέον, η ασφαλιστική ικανότητα το πιο σημαντικό «χαρτί» για κάθε εργαζόμενο, το οποίο του εξασφαλίζει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φάρμακα και κοινωνικές παροχές χορηγείται με την προϋπόθεση συμπλήρωσης 50 ημερών ασφάλισης για τους μισθωτούς (και τους αμειβόμενους με εργόσημο) ή 150 ημερών για τους εργάτες γης με εργόσημο, εντός του προηγούμενου έτους ή του τελευταίου δωδεκαμήνου.
Στην κάλυψη μετράνε όχι μόνο οι εργάσιμες ημέρες, αλλά και ορισμένες επιδοτούμενες περιόδους, όπως:
Επίσης, για τους μη μισθωτούς, είναι απαραίτητη η εξόφληση ή η ρύθμιση τυχόν οφειλών. Μπορείτε να ελέγξετε την ασφαλιστική σας ικανότητα ηλεκτρονικά μέσω του Gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet ή eIDAS, ή μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ.
Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, η απαιτούμενη διάρκεια ασφάλισης αυξάνεται κατά 20%, ενώ προσμετρούνται και οι ημέρες άδειας, λόγω της φύσης της εργασίας τους.
Οι πολίτες Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής ή έγγραφο μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών χρειάζονται άδεια διαμονής ή βεβαίωση υποβολής ανανέωσης και έγκυρο διαβατήριο.
Χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν ενεργοποιείται η ασφαλιστική ικανότητα, ακόμα και αν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), με χρήση κωδικών Taxisnet. Εκεί μπορείτε να δείτε αν έχετε ενεργή κάλυψη, τη διάρκεια ισχύος και πότε χρειάζεται ανανέωση.
Διαβάστε επίσης:
Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης
Αλέξης Τσίπρας: Στοχεύει σε νέα ακροατήρια ποντάρει στην ανανέωση – Κίνδυνος ρευστοποίησης για ΣΥΡΙΖΑ, στάση αναμονής από ΝΕΑΡ
Γαλλία: Ο Λεκορνί φεύγει, ο Μακρόν μένει μόνος – Πολιτική ασφυξία και αδιέξοδο στο Παρίσι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.