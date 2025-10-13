Στις 50 ημέρες εφεξής η ασφαλιστική ικανότητα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση της

Πλέον, η ασφαλιστική ικανότητα το πιο σημαντικό «χαρτί» για κάθε εργαζόμενο, το οποίο του εξασφαλίζει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φάρμακα και κοινωνικές παροχές χορηγείται με την προϋπόθεση συμπλήρωσης 50 ημερών ασφάλισης για τους μισθωτούς (και τους αμειβόμενους με εργόσημο) ή 150 ημερών για τους εργάτες γης με εργόσημο, εντός του προηγούμενου έτους ή του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Στην κάλυψη μετράνε όχι μόνο οι εργάσιμες ημέρες, αλλά και ορισμένες επιδοτούμενες περιόδους, όπως:

ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας,

ημέρες επίσχεσης εργασίας (όταν ο εργαζόμενος δεν πληρώνεται και έχει απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ),

ημέρες επιδοτούμενης ασθένειας ή ατυχήματος, με τη σχετική βεβαίωση.

Επίσης, για τους μη μισθωτούς, είναι απαραίτητη η εξόφληση ή η ρύθμιση τυχόν οφειλών. Μπορείτε να ελέγξετε την ασφαλιστική σας ικανότητα ηλεκτρονικά μέσω του Gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet ή eIDAS, ή μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ.

Προϋποθέσεις

Μισθωτοί και εργαζόμενοι με εργόσημο: 50 ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο. Για εργάτες γης με εργόσημο, 150 ημέρες.

Μη Μισθωτοί (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες): Είναι απαραίτητο να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί οι οφειλές από προηγούμενες χρονιές. Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλής, η ικανότητα ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Απαιτείται επίσκεψη στο τοπικό υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν ραντεβού.

Μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 55 ετών): Έχουν ειδικές προϋποθέσεις και πρέπει να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ.

Εξαιρέσεις και Διευκρινίσεις

Ανασφάλιστοι: Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για ορισμένες κατηγορίες ανασφάλιστων μέσω ειδικής ρύθμισης (Ν. 4368/2016).

Απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας: Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα υγείας, εφόσον υπάρχουν ενεργοί πολίτες με ΑΜΚΑ.

Έλεγχος και ενημέρωση: Μπορείτε να ελέγξετε την ασφαλιστική σας ικανότητα ηλεκτρονικά, αλλά για την απόδοσή της, αρμόδιος είναι ο ασφαλιστικός σας φορέας, στον οποίο και πρέπει να απευθυνθείτε.

Ιδιαιτερότητες για εργαζόμενους σε οικοδομές

Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, η απαιτούμενη διάρκεια ασφάλισης αυξάνεται κατά 20%, ενώ προσμετρούνται και οι ημέρες άδειας, λόγω της φύσης της εργασίας τους.

Τι ισχύει για πολίτες Ε.Ε. και τρίτων χωρών

Οι πολίτες Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής ή έγγραφο μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών χρειάζονται άδεια διαμονής ή βεβαίωση υποβολής ανανέωσης και έγκυρο διαβατήριο.

Χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν ενεργοποιείται η ασφαλιστική ικανότητα, ακόμα και αν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), με χρήση κωδικών Taxisnet. Εκεί μπορείτε να δείτε αν έχετε ενεργή κάλυψη, τη διάρκεια ισχύος και πότε χρειάζεται ανανέωση.

Διαβάστε επίσης:

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης

Αλέξης Τσίπρας: Στοχεύει σε νέα ακροατήρια ποντάρει στην ανανέωση – Κίνδυνος ρευστοποίησης για ΣΥΡΙΖΑ, στάση αναμονής από ΝΕΑΡ

Γαλλία: Ο Λεκορνί φεύγει, ο Μακρόν μένει μόνος – Πολιτική ασφυξία και αδιέξοδο στο Παρίσι