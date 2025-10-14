Αγώνας δρόμου για το Βρετανικό Μουσείο να αποκτήσει μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η΄ πριν πωληθεί σε ιδιώτη

Το Βρετανικό Μουσείο απευθύνει έκκληση για συγκέντρωση 3,5 εκατομμυρίων λιρών για τη διάσωση ενός χρυσού μενταγιόν που συνδέεται με τον γάμο του Ερρίκου Η΄ με την Αικατερίνη της Αραγωνίας.

Το μενταγιόν και η αλυσίδα σε σχήμα καρδιάς, που βρέθηκαν στο Γουόρικσαϊρ από έναν ανιχνευτή μετάλλων το 2019, απεικονίζουν τριαντάφυλλα των Τυδώρ και έναν θάμνο ροδιάς.

Το μουσείο, στο Λονδίνο, δήλωσε ότι του δόθηκε πλέον η ευκαιρία να αποκτήσει την Καρδιά των Τυδώρ προτού αυτή εισέλθει σε ιδιωτική συλλογή.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα κεφάλαια πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί έως τον Απρίλιο του 2026 και ότι χρειάζονταν τη βοήθεια του κοινού για να τα εξασφαλίσουν.

Ο Νίκολας Κάλιναν, διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, δήλωσε: «Η Καρδιά των Τυδώρ είναι ίσως ένα από τα πιο απίστευτα κομμάτια της αγγλικής ιστορίας που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί».

«Η υποστήριξη θα διασφαλίσει ότι αυτός ο μοναδικός και όμορφος θησαυρός θα μείνει στο έθνος, ώστε να τον απολαμβάνουν οι επόμενες γενιές».

Σύμφωνα με την έρευνα του μουσείου, το χρυσό τεχνούργημα 24 καρατίων μπορεί να δημιουργήθηκε για ένα τουρνουά που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1518 για να σηματοδοτήσει τους αρραβώνες της κόρης τους, Πριγκίπισσας Μαίρης, με τον Γάλλο κληρονόμο του θρόνου.

Ο Ερρίκος Η΄ ανέθετε τακτικά σε Λονδρέζους χρυσοχόους να δημιουργούν κοσμήματα για μεγάλες γιορτές και επίσημες περιστάσεις, τα οποία φορούσαν για λίγο τα μέλη της αυλής για να δημιουργήσουν την εντύπωση μεγάλης λαμπρότητας, σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο.

Το μενταγιόν ενώνει το τριαντάφυλλο των Τυδώρ με το σύμβολο του ροδιού της Κάθριν και επάνω αναγράφεται η λέξη «tousiors», που στα αρχαία γαλλικά σημαίνει «πάντα».

Αφού ανακαλύφθηκε σε ένα χωράφι στο Γουόρικσαϊρ, το μενταγιόν αναφέρθηκε βάσει του Νόμου περί Θησαυρού του 1996, ο οποίος δίνει σε μουσεία και γκαλερί στην Αγγλία την ευκαιρία να αποκτήσουν ιστορικά αντικείμενα και να τα εκθέσουν.

Ο Simon Fourmy, διευθύνων σύμβουλος του The Julia Rausing Trust, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε το Βρετανικό Μουσείο στην απόκτηση της Καρδιάς των Τυδώρ για το έθνος».

«Αυτό το αξιοσημείωτο μενταγιόν ρίχνει φως σε έναν καθοριστικό βασιλικό γάμο και εμπλουτίζει την κατανόησή μας για τον κόσμο των Τυδώρ».

«Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα εμπνευστούν από αυτό το εξαιρετικό αντικείμενο όπως εμείς και θα συμμετάσχουν μαζί μας προσφέροντας γενναιόδωρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο θησαυρός θα παραμείνει ορατός για πολλά χρόνια ακόμα».

Μια δημόσια εκστρατεία για δωρεές είναι τώρα ανοιχτή, ενώ το αντικείμενο θα εκτίθεται στην γκαλερί του μουσείου μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

