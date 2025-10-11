search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 15:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 14:01

Συναγερμός για πυροβολισμούς στο Λονδίνο – Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 17χρονος

11.10.2025 14:01
agglia-astynomia

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του βόρειου Λονδίνου νωρίτερα σήμερα, όταν ένας 17χρονος δέχτηκε πυρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με την κατάστασή του να έχει χαρακτηριστεί κρίσιμη.

Όλα συνέβησαν στις 5.04 μ.μ.(τοπική ώρα), όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα περιστατικό πυροβολισμών στην οδό High Road, Arnos Grove. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, στο σημείο βρέθηκε ένας 17χρονος με σοβαρά τραύματα, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της, καθώς οι Αρχές «εργάζονται εντατικά για να εντοπίσουν τους δράστες», σύμφωνα με την Αστυνομικό Catherine Dempster.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Ζηλανδία: Χαμό έκαναν πάλι βουλευτές Μαορί χορεύοντας χάκα στο κοινοβούλιο (Video)

Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

Βόρεια Κορέα – Βιετνάμ: Αμυντική συμφωνία ορόσημο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alimonou
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έχει «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»: Η εξήγηση του γιατρού του για τα αιματώματα στο χέρι και το πρόσφατο εμβόλιο για τον κορωνοϊό

LAIKES AGORES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

pisina_2508_1920-1080_new

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης

lecorny-omilia
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Λεκορνί μετά το νέο διορισμό: «Θα διασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 15:33
alimonou
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έχει «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»: Η εξήγηση του γιατρού του για τα αιματώματα στο χέρι και το πρόσφατο εμβόλιο για τον κορωνοϊό

LAIKES AGORES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

1 / 3