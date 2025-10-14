search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

14.10.2025 06:10

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

14.10.2025 06:10
syntaxiouxoi

Η μείωση των εισοδημάτων ή των συντάξεων, φέρνει μια νεα πρακτική στον τομέα της κτηματαγοράς στην οποία καταφεύγουν κυρίως ιδιοκτήτες μεγαλύτερης ηλικίας που αδυνατούν να να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους όπως δάνεια φόροι κλπ… Ο λόγος για την πώληση της ψιλής κυριότητας του ακινήτου τους.

Την ίδια ώρα για τους επικαρπωτές μια τέτοιου είδους συναλλαγή είναι μια αξιόλογη επενδυτική κίνηση για τα παιδιά τους. Άλλωστε το ράλι των τιμών των ακινήτων καλά κρατεί με αποτέλεσμα η αγορά της ψιλής κυριότητας να αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μακροπρόθεσμη επένδυση.

Η τάση αυτή φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει αφού παρότι είναι στα σπαργανα ακόμη εξελίσσεται με αυξητική τάση, αφού η αγορά των συγκεκριμένων τίτλων κοστίζει το 50% της αξίας ενός σπιτιού.

Ενδεικτικά, αν ένα ακίνητο αποτιμάται σήμερα στις 300.000 ευρώ, η ψιλή κυριότητα μπορεί, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή – να πωληθεί περίπου στο 150.000 ευρώ. Πρόκειται για μια επένδυση μεν μακροπρόθεσμη αλλά οικονομικά πιο προσιτή.

Στα συμβολαιογραφικά γραφεία τέτοιου είδους περιπτώσεις προς ώρας καταγράφονται αρκετά περιορισμένες ωστόσο η νεα αυτή τάση αυξάνεται συνεχώς . Εδώ μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές αυτές δεν γίνονται μεταξύ συγγενών ή εν δυνάμει κληρονόμων όπως γνωρίζαμε έως και σήμερα , αλλά ανάμεσα σε συμπολίτες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.

