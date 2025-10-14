ΕΛΒΕ: Διανομή μερίσματος 0,38 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της τον Οκτώβριο

Συνολικό μέρισμα 1,323 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι θα διανείμει στους μετόχους της, η ΕΛΒΕ Α.Ε., ή 0,38 ευρώ καθαρά ανά μετοχή, μετά από παρακράτηση φόρου 5%. Το μέρισμα προέρχεται τόσο από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης, ύψους 800.000 ευρώ, όσο και από αδιάθετα κέρδη προηγούμενων ετών, ύψους 523.000 ευρώ, όπως αποφασίστηκε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί για την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, με δικαιούχους όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ενεργεί ως πληρώτρια τράπεζα, και θα είναι διαθέσιμη τόσο μέσω τραπεζών όσο και μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών μελών του Σ.Α.Τ.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα μη εισπραχθέντα μερίσματα παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2030 και τα ποσά αυτά θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Για τους κληρονόμους θανόντων μετόχων, η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης.

Στελέχη της ΕΛΒΕ τόνισαν ότι η διανομή του μερίσματος «αντικατοπτρίζει την ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας και τη δέσμευσή της για σταθερή ανταμοιβή των μετόχων», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή δημιουργία αξίας.

