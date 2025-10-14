Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

Σκεφτείτε να είστε σε μια παραλία ενός μικρού νησιού ή σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό και να χρειάζεστε άμεσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τότε θα πρέπει να κινηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός μέσω του ΕΚΑΒ, για να σας παραλάβει μετά από αρκετές ώρες και να σας μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σήμερα όμως υπάρχει και άλλη λύση, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Air4HEALTH», που στοχεύει στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ασθενείς και ευάλωτες κοινότητες, αξιοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Το έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των τρόπων με τους οποίους τα drones μπορούν να βελτιώσουν τις λειτουργίες της υγειονομικής εφοδιαστικής αλυσίδας και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές, επιταχύνοντας την ανταπόκριση των επαγγελματιών πρώτης φροντίδας.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027 το οποίο άρχισε τον Ιούνιο του 2025 με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιστημονικά υπεύθυνο τον ομότιμο καθηγητή Γεώργιο Στεφανίδη.

Μάλιστα η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την παρουσία όλων των εταίρων και εκπροσώπων της Περιφέρειας και της Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου αναλύθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι του έργου Air4HEALTH.

Η υλοποίηση του έργου, περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού, την ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων και τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος.

Η γρήγορη και ασφαλής παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού αποτελεί κρίσιμο στάδιο στο σύστημα υγείας, ειδικά όταν ο χρόνος είναι καθοριστικός. Παρ’ όλα αυτά, η παράδοση στην τελική φάση (last-mile delivery) είναι συχνά η πιο σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Τα φαρμακευτικά προϊόντα απαιτούν ειδικές συνθήκες μεταφοράς, όπως είναι ο έλεγχος θερμοκρασίας και η αυστηρή συμμόρφωση με κανονισμούς, ενώ η πρόσβαση σε απομακρυσμένες, ορεινές ή νησιωτικές περιοχές καθιστά την παράδοση ακόμη πιο δύσκολο.

Επιπλέον, η εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων καθιστά τη διαδικασία απαιτητική σε επιχειρησιακό, νομικό και κανονιστικό επίπεδο. Τα προβλήματα αυτά είναι κοινά και στην Ελλάδα και την Ιταλία, και σύμφωνα με τους ειδικούς το έργο Air4HEALTH στοχεύει στην αντιμετώπισή τους αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ομάδας του έργου για την πρόταση βιώσιμων λύσεων με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Άμεση πρόσβαση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, τόνισε τη σημασία του έργου για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όπως ανέφερε, «το Air4HEALTH συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας δίκαιης κοινωνίας που φέρνει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του». Παράλληλα, ο ίδιος εστίασε στην καινοτομία του έργου και την προοπτική καθημερινής χρήσης drones για την παροχή βοήθειας.

Στο έργο συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Aerospace Technology District (DTA) από το Brindisi και η Τοπική Αρχή Υγείας του Λέτσε (ASL Lecce), ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής τεχνολογίας και της πολιτικής συνοχής.

Το χρονοδιάγραμμα

Σκοπός της υλοποίησης του Air4HEALTH συνολικού 1.263.371 ευρώ και υλοποιείται έως τον Μάρτιο 2027 είναι να μειώσει τις ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων (μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων – UAVs) με μια ολιστική προσέγγιση που προσφέρει άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και διάχυση εξειδικευμένης γνώσης προς τους αρμόδιους φορείς του οικοσυστήματος υγείας, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποτελεσματική ανταπόκριση με τη χρήση UAVs, όταν ο χρόνος είναι κρίσιμος.

