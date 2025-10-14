UBS χαρακτηρίζει την εξαγορά της Eurolife από Eurobank στρατηγική κίνηση με σημαντική οικονομική επίδραση

Η ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS χαρακτηρίζει «επιθετική αλλά υπολογισμένη» την απόφαση της Eurobank να αποκτήσει το 80% της Eurolife FFH από τη Fairfax Financial Holdings έναντι 813 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κέρδη της τράπεζας και θα βελτιώσει τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ήδη από το 2026.

Σύμφωνα με την UBS, η εξαγορά εντάσσεται σε μια στρατηγική εμβάθυνσης του bancassurance μοντέλου της Eurobank, διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων και ενισχύοντας τη σταθερότητα του ισολογισμού της. Η επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 4,10 ευρώ από 3,64 ευρώ.

Υπολογίζεται ότι τα καθαρά κέρδη και τα προ προβλέψεων αποτελέσματα της Eurobank θα αυξηθούν περίπου 5%, ενώ ο δείκτης ROTE θα ενισχυθεί κατά 100 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η συνεισφορά των προμηθειών στα συνολικά έσοδα αναμένεται να ανέλθει από 23% σε περίπου 35%, ενισχύοντας τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων.

Η Eurolife, δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλισης ζωής στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 21%, εκτιμάται ότι θα καταγράψει ασφαλιστικά έσοδα περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2025, αξιοποιώντας πλήρως το δίκτυο πελατών της Eurobank. Η UBS θεωρεί δίκαιο τον συντελεστή αποτίμησης 1,45 φορές την καθαρή λογιστική αξία, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας και της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων άνω του 20%.

Η επίδραση στο κεφάλαιο εκτιμάται σε 120 μονάδες βάσης του δείκτη CET1, με τον δείκτη να παραμένει άνω του 13,5% μετά την ενεργοποίηση του Danish capital compromise. Η τράπεζα σημειώνει ότι η συναλλαγή δεν περιορίζει τη δυνατότητα μελλοντικών διανομών και αφήνει περιθώριο για στρατηγικές κινήσεις σε αγορές όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Η πλήρης ιδιοκτησία της Eurolife διαφοροποιεί την προσέγγιση της Eurobank από προηγούμενες συμφωνίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και τον έλεγχο των προϊόντων. Μετά την εξαγορά, η UBS προβλέπει ότι η Eurobank θα παραμείνει μία από τις πιο αποδοτικές τράπεζες στην Ευρώπη, με δείκτη P/E 8,7 φορές για το 2026, P/BV 1,5 για το 2025 και ROTE 17,5%.

