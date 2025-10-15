Αυτό είναι το ισχυρότερο «όπλο» απέναντι στα μικρόβια και τις λοιμώξεις

Το πιο ισχυρό «όπλο» ενάντια στα μικρόβια είναι το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Αυτή την απλή και ιδιαίτερα χρήσιμη συμβουλή μας θυμίζει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών που καθιερώθηκε το 2008.

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, με αφορμή την σημερινή ημέρα, θυμίζει ότι το σωστό πλύσιμο των χεριών είναι σημαντικό εργαλείο και για τους επαγγελματίες υγείας για τον περιορισμό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Τα χέρια που είναι μολυσμένα με παθογόνους μικροοργανισμούς, είναι το καλύτερο όχημα μετάδοσης τους από άτομο σε άτομο. Αντίθετα τα καθαρά χέρια, αποτελούν θεμελιώδη άμυνα κατά της εξάπλωσης λοιμώξεων και ασθενειών, όχι μόνο σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης αλλά και σε σχολεία, χώρους εργασίας, επιχειρήσεις, δημόσιους χώρους και σπίτια.

Η καλή υγιεινή των χεριών, μέσω του πλυσίματος με σαπούνι και/ή της χρήσης αλκοολούχου αντισηπτικού, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της μετάδοσης σειράς ασθενειών, ενώ προσφέρει και πολλαπλά οφέλη πέρα από την υγεία, όπως η μείωση των απουσιών από το σχολείο και την εργασία, η ευημερία και η βελτίωση της παραγωγικότητας.

Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι μπορεί:

να μειώσει τις διαρροϊκές ασθένειες κατά 30%

να μειώσει τις οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις έως και 20%

παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της μετάδοσης παθογόνων που σχετίζονται με επιδημίες, όπως η χολέρα, ο ιός Έμπολα, το SARS, η ηπατίτιδα Ε, η COVID-19 και η ευλογιά των πιθήκων.

Παράλληλα η υγιεινή των χεριών:

προστατεύει από τις λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη

συμβάλλει στη μείωση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής

μπορεί να συμβάλει στη μείωση μεταδοτικών, ασθενειών που πλήττουν κυρίως πληθυσμούς σε αναπτυσσόμενες χώρες (Παραμελημένα Τροπικά Νοσήματα – ΠΤΝ).

Το σωστό πλύσιμο των χεριών την κατάλληλη στιγμή συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη απειλητικών για την ζωή λοιμώξεων και τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η κατάλληλη υγιεινή των χεριών μπορεί να μειώσει τις λοιμώξεις του γαστρεντερολογικού συστήματος κατά 30% και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού κατά 20% (WHO).

Το CLEO συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας αλλά και της κοινότητας για το σωστό πλύσιμο των χεριών και την χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων, για την πρόληψη των λοιμώξεων και την προστασία της ζωής ασθενών, επαγγελματιών υγείας και πολιτών.

