Σοβαρές δυσλειτουργίες στο νέο σύστημα ραντεβού των νοσοκομείων – Σε αναμονή οι ογκολογικοί ασθενείς για την τακτική τους παρακολούθηση

Το ζήτημα των σημαντικών καθυστερήσεων και αποκλεισμών που καταγράφονται στην πρόσβαση ογκολογικών ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία, λόγω των δυσλειτουργιών του νέου ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού, έθεσε με ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννης Τσίμαρης.
Στην ερώτησή του, ο κ. Τσίμαρης επισημαίνει ότι το νέο σύστημα ραντεβού για τα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων –μέσω των ψηφιακών πυλών finddoctors.gov.gr, MyHealth app και της τηλεφωνικής γραμμής 1566– έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες, στερώντας από πολλούς ασθενείς την έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με αναφορές γιατρών και εκπροσώπων ασθενών, η εφαρμογή του νέου συστήματος έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των διαθέσιμων ραντεβού στα τακτικά ογκολογικά ιατρεία μεγάλων νοσοκομείων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς που χρειάζονται τακτική παρακολούθηση (follow-up) να περιμένουν για εβδομάδες ή και μήνες. Σε ορισμένες μονάδες, οι επισκέψεις έχουν μειωθεί από 250–300 σε 150–180 ασθενείς ανά εβδομάδα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών.
Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι η απουσία εξειδικευμένων στοιχείων ανά ειδικότητα και κατηγορία ασθενών αποκρύπτει την πραγματική εικόνα, ενώ οι διαμαρτυρίες από ογκολογικούς ασθενείς για μεγάλες καθυστερήσεις πολλαπλασιάζονται.
Ο κ. Τσίμαρης ζητά από τον υπουργό Υγείας να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
Μάλιστα υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ένα λειτουργικό, δίκαιο και ανθρωποκεντρικό ΕΣΥ, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών — και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων όπως οι ογκολογικοί ασθενείς, που χρειάζονται συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση.
