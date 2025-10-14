Βρετανική μελέτη: Εκατομμύρια άνθρωποι στην Αγγλία έχουν προβλήματα όρασης και ακοής

Εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 50 ετών και άνω στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αδιάγνωστα προβλήματα όρασης ή ακοής, σύμφωνα με νέα έρευνα, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνονται τακτικότερες εξετάσεις σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

Οι γιατροί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τα ευρήματα ήταν «βαθιά ανησυχητικά» και προειδοποίησαν ότι όσοι επηρεάστηκαν διατρέχουν κίνδυνο πτώσεων, ψυχικής ασθένειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Αναλυτικά ένας στους τέσσερις ανθρώπους ηλικίας 50 ετών και άνω – 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι – δεν μπορούν να δουν καθαρά με το ένα ή και τα δύο μάτια, σύμφωνα με πιλοτικό στάδιο της εθνικής μελέτης για την υγεία των ματιών και την ακοή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και τρεις στους τέσσερις ηλικιωμένους Βρετανούς – 20,3 εκατομμύρια άνθρωποι – υποφέρουν από κάποια μορφή απώλειας ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία είναι η πρώτη του είδους της.

Η έρευνα αποκάλυψε «ευρεία κρυφή απώλεια αισθητηρίων οργάνων», δήλωσαν οι ειδικοί στην όραση και την ακοή που συμμετείχαν στη μελέτη, με πολλούς από τους πάσχοντες να μην γνωρίζουν την κατάστασή τους.

Ο Ρούπερτ Μπορν, καθηγητής οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin και κύριος ερευνητής της μελέτης, δήλωσε: «Αυτά τα στοιχεία είναι βαθιά ανησυχητικά. Δείχνουν ότι η αισθητηριακή υγεία παραβλέπεται, ακόμη και μεταξύ των ομάδων υψηλού κινδύνου. Χάνουμε κρίσιμες ευκαιρίες για την πρόληψη της απώλειας όρασης και ακοής που θα μπορούσε να αποφευχθεί».

Τα ευρήματα βασίζονται στην εξέταση περισσότερων από 500 ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω που ζουν στο σπίτι ή σε οίκους ευγηρίας στο Πίτερμπορο και το Κέιμπριτζσαϊρ.

Υπολογιζόμενα για τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύνολό του, τα ευρήματα υποδηλώνουν:

6,7 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο ηλικίας 50 ετών και άνω δυσκολεύονται να δουν με το ένα ή και τα δύο μάτια.

2,4 εκατομμύρια έχουν προβλήματα όρασης στο ένα μάτι

20,3 εκατομμύρια έχουν κάποια μορφή απώλειας ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά.

7,7 εκατομμύρια δεν μπορούν να ακούσουν καθαρά και με τα δύο αυτιά.

Ο Μπορν δήλωσε: «Είμαστε αρκετά τυχεροί που ζούμε σε μια χώρα που διαθέτει εθνικό σύστημα υγείας που προσφέρει καθολική φροντίδα, δωρεάν κατά την παράδοση. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, και τις δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις του NHS από την ηλικία των 60 ετών, ένας στους τέσσερις άνω των 50 ετών έχει προβλήματα όρασης σε ένα ή και στα δύο μάτια, πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί».

Η μελέτη αποκάλυψε σημαντική «ανεκπλήρωτη ανάγκη» για βοήθεια σχετικά με την υγεία της όρασης και της ακοής. Πολλοί από όσους εξέτασαν δήλωσαν ότι η ακοή τους ήταν καλύτερη από ό,τι έδειξαν οι εξετάσεις, είπε ο Μπορν.

Ο Δρ Jameel Muzaffar, σύμβουλος ωτορινολαρυγγολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ και συν-συγγραφέας των ευρημάτων, δήλωσε: «Γνωρίζουμε από τη μελέτη ότι πολλοί άνθρωποι έχουν προβλήματα με την ακοή, τα οποία απλώς δεν γνωρίζουν».

Αυτός και ο Μπορν δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά δεδομένης της σχέσης μεταξύ άνοιας και μη θεραπευμένων προβλημάτων όρασης ή ακοής.

Η απώλεια ακοής και η απώλεια όρασης αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρήματα της επιτροπής του ιατρικού περιοδικού Lancet σχετικά με τον τρόπο πρόληψης της νόσου, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Προσδιόρισε την κατάθλιψη, την υψηλή αρτηριακή πίεση, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κακή διατροφή ως άλλους παράγοντες κινδύνου.

Η απώλεια όρασης εκτιμάται ότι κοστίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο 58 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως σε απώλεια παραγωγικότητας και λόγω του βάρους που επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), το ευρύτερο σύστημα περίθαλψης, τις οικογένειες και τους φροντιστές.

Ο Μάικλ Μπόουεν, διευθυντής γνώσης και έρευνας στο Κολλέγιο Οπτομετρών, δήλωσε: «Τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν πόσοι άνθρωποι δεν προσέρχονται για τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις, όπου θα εντοπίζονταν αυτές οι οφθαλμολογικές παθήσεις, παρόλο που τα άτομα άνω των 60 ετών δικαιούνται δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις από το NHS σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Οι συγγραφείς της μελέτης λένε ότι το NHS θα πρέπει να κάνει πολύ ευρύτερη χρήση κινητών διαγνωστικών τεστ σε μη νοσοκομειακά περιβάλλοντα, όπως κλινικές υγείας και οίκους ευγηρίας, για τον εντοπισμό και τη θεραπεία αισθητηριακών βλαβών.

Πηγή: The Guardian

