Συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου για θέματα Ιατρικού Τουρισμού

«Η προσέλκυση ασθενών και επισκεπτών από το εξωτερικό για ιατρικές, διαγνωστικές ή υπηρεσίες ευεξίας και μακροζωίας, μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας τη συνολική εικόνα της χώρας ως προορισμού που συνδυάζει επιστημονική αριστεία και ποιοτική φροντίδα.».

Τα παραπάνω τόνισε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας – Ελιτούρ, Δρ. Γιώργος Πατούλης, στο 13ο Διεθνές Συνέδριο για τις Πρόσφατες Εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας και Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο από της 9 έως και τις 13 Οκτωβρίου.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Πατούλης ανέδειξε τον Ιατρικό Τουρισμό ως έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο διεθνώς, ο οποίος συνδυάζει δύο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας μας: την υψηλή ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών και την παγκοσμίως αναγνωρισμένη ελληνική φιλοξενία. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι σήμερα κατέχει ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς τουρισμού υγείας και ευεξίας, διαθέτει όλα τα εχέγγυα, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό για να αναδειχθεί σε πρότυπο χώρα στον παγκόσμιο χάρτη του Ιατρικού Τουρισμού.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΙΤΟΥΡ τόνισε ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ανάδειξη των περιφερειακών κέντρων υγείας, καθώς και η πιστοποίηση των υπηρεσιών και των ιατρικών υποδομών, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΕΛΙΤΟΥΡ και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, για την προώθηση της Ελλάδας, ως διεθνούς προορισμού υγείας, μέσα από στρατηγικές συνέργειες με τουριστικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού.

Το δημογραφικό πρόβλημα

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών της Νότιας Ευρώπης. Τονίστηκε η ανάγκη για πολιτικές στήριξης της γονιμότητας και της οικογένειας, καθώς και για ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας.

Ο Κωνσταντίνος Πάντος Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΤΟΥΡ, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών στην ομιλία του τόνισε ότι μπορούν να υιοθετηθούν επιπλέον πρακτικές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως η δυνατότητα επιλογής γνωστής δότριας.

«Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται ζευγάρια που δεν διαθέτουν ωάρια και διστάζουν απέναντι στη λύση της ανώνυμης δότριας. Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ υπάρχει και σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέρ της άρσης της πλήρους ανωνυμίας στα κράτη-μέλη.».

Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και της αντίστοιχης Κυπριακής Εταιρείας, η οποία τελεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα πρότυπο παράδειγμα διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Ειδικός Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Δρ. Κρίνος Τροκούδης αναφέρθηκε στις σημαντικές νομοθετικές βελτιώσεις που έγιναν πρόσφατα και στις δύο χώρες, αλλά παραμένουν ακόμη κεφάλαια που χρήζουν ανανέωσης η αναπροσαρμογής: « Μια κοινή επιτροπή του επιστημονικού κόσμου θα μπορούσε να συντονίζει τις νομοθετικές προτάσεις και να τις προωθεί πιο αποτελεσματικά.» όπως τόνισε.

Στο περιθώριο του συνεδρίου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την αδελφοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον ιστορικό Ιατρικό Σύλλογο Πάφου, με στόχο τη γεφύρωση κοινών δράσεων και την αντιμετώπιση ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι το παρόν έδωσαν με σημαντικές ομιλίες ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών Δρ. Αντώνιος Πολυδώρου, η δικηγόρος Ευαγγελία Σφακιανούδη, ο Καθηγητής Ιωάννης Κοντογεώργης και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάφου, κ. Χρήστος Γεωργιάδης.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με σημαντικά συμπεράσματα για το μέλλον των επιστημών υγείας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διεθνή συνεργασία, καινοτομία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Διαβάστε επίσης:

Απλήρωτοι από πέρυσι οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας για τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο του «Προλαμβάνω»

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο: Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία, την Παραβατικότητα των Νέων και την άνοια των ηλικιωμένων