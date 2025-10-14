Εγκαινιάστηκε το «Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (photos)

Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», στο Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», του μοναδικού Παιδοκαρδιολογικού και Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Ε.Σ.Υ. το οποίο υποστηρίζεται από όλες τις παιδιατρικές ειδικότητες.

Στην τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, παραβρέθηκαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού» Τάσος Μίχας και ο δωρητής Θανάσης Μαρτίνος.

Το Καρδιολογικό Τμήμα του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», ανακαινίστηκε με δωρεά του Θανάση Μαρτίνου, η οποία περιλαμβάνει την ανακαίνιση των χώρων, έκτασης 460 m² και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, συνολικής αξίας 570.000 ευρώ.

Σήμερα, ο χώρος του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου περιλαμβάνει:

-τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό Αγγειογράφο,

-τρεις υπερηχοκαρδιογράφους,

-αίθουσα ανάλυσης Holter,

-χώρο απλής και αναπνευστικής κόπωσης,

-χώρο ανάνηψης ασθενών που υποβάλλονται σε καθετηριασμό,

-τρία ιατρεία,

-αίθουσα συσκέψεων

-σύγχρονο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Ετησίως, πραγματοποιούνται 7.500 καρδιολογικές εκτιμήσεις με υπερηχοκαρδιογράφημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα, τοποθετούνται 850 holter 24ωρης εγγραφής, 150 δοκιμασίες κόπωσης και 150 καθετηριασμοί καρδιάς οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι θεραπευτικοί.

Στην καρδιολογική κλινική γίνονται πάνω από 300 εισαγωγές, ενώ πραγματοποιούνται 90 καρδιοχειρουργικές και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη εκφράζω τα θερμά μου ευχαριστήρια προς τον κ. Θανάση Μαρτίνο για τη γενναιόδωρη δωρεά του προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Χάρη στη δική του προσφορά, τα εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά» ανακαινίστηκαν πλήρως, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο αντάξιο των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών κέντρων. Η Πολιτεία αναγνωρίζει και τιμά τέτοιες πράξεις κοινωνικής ευθύνης, που ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας και προάγουν την ελπίδα και τη φροντίδα για τα παιδιά μας».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε:

«Σήμερα σηματοδοτείται μια σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κυρίως εκείνων που παρέχουμε στα παιδιά μας με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Θανάση Μαρτίνο για την έμπρακτη υποστήριξή του. Πρόκειται για μια δωρεά που ενισχύει τις υποδομές, προάγει την καινοτομία και την ποιότητα φροντίδας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση που σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίζουν. Βούλησή μας είναι ένα ισχυρό, σύγχρονο και προσβάσιμο ΕΣΥ, όπου κάθε παιδί θα λαμβάνει υψηλού επιπέδου φροντίδα ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης».

Ο διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού» Τάσος Μίχας μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Είναι ένα εργαστήριο, που χάριν της γενναιόδωρης προσφοράς του ευπατρίδη κ. Θανάση Μαρτίνου, έγινε εφάμιλλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών».

Διαβάστε επίσης:

Συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου για θέματα Ιατρικού Τουρισμού

Απλήρωτοι από πέρυσι οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας για τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο του «Προλαμβάνω»

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας