Θεμιστοκλέους στο topontiki.gr: «Από σήμερα αυξάνουμε τα μηνίαια τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων στα 830.000»

Πρεμιέρα κάνει σήμερα 1η Οκτωβρίου ο νέος ψηφιοποιημένος τρόπος προγραμματισμού των ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία, όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Μέσω του finddoctors.gov.gr, του MyHealthApp αλλά και της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566, οι πολίτες θα μπορούν πλέον να κλείνουν εύκολα και γρήγορα ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους 24 ώρες το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς να υφίστανται την ταλαιπωρία της πολύωρης αναμονής στο τηλέφωνο. Επίσης από σήμερα αυτά τα ραντεβού αυξάνονται στα 830.000 κάθε μήνα, από 500.000 που ήταν μέχρι χθες.

Για αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε στο topontiki.gr: «Από σήμερα 1η Οκτωβρίου, αυξάνουμε τα τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων από 500.000 στα 830.000 μηνιαίως.

Παράλληλα, ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες και στο εξής, οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού στα νοσοκομεία δωρεάν, με 3 τρόπους: καλώντας την τηλεφωνική γραμμή «1566», μέσω της εφαρμογής myHealth app και από την πλατφόρμα finddoctors.gov.gr.

Το να κλείσει ο πολίτης ραντεβού στην πλατφόρμα είναι μια ιδιαίτερα εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Πρώτα απ΄όλα, εισάγει τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ του και μετά επιλέγει νέο ραντεβού με γιατρό ή ραντεβού για εξετάσεις. Έπειτα, συμπληρώνει ημερομηνία, περιοχή και ειδικότητα. Στο τελευταίο στάδιο, επιλέγει τη μέρα και την ώρα που τον εξυπηρετεί.

Τέλος, επισημαίνω πως με την ψηφιοποίηση του συστήματος, εξασφαλίζουμε και τη διαφάνεια στην εξυπηρέτηση των πολιτών,καθώς δεν χάνονται διαθέσιμες ώρες, δεν γίνονται διπλές εγγραφές και οι ασθενείς γνωρίζουν το πότε και το που θα εξεταστούν.

Ταυτόχρονα, αυξάνουμε την παραγωγικότητα του συστήματος και παρέχουμε ποιοτικότερη φροντίδα στους ασθενείς».

Σημειώνεται ότι ήδη το νοσοκομείο ΚΑΤ από τις 22 Σεπτέμβριου έχει εντάξει τα ραντεβού του για τα εξωτερικά ιατρεία στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες my health app και στο finddoctor.gov.gr.

Η είσοδος των νοσοκομείων σε αυτό το δίκτυο θεωρείται κομβική, καθώς αναμένεται να προσθέσει 7 εκατομμύρια νέα ραντεβού τον χρόνο, έναντι των 3 εκατομμυρίων που ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, οι νέες διαδικασίες φιλοδοξούν να μειώσουν δραστικά τους χρόνους αναμονής. Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως έχει τονίσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , οι πολύμηνες καθυστερήσεις που καταγράφονταν στα ραντεβού με ιδιώτες συμβεβλημένους γιατρούς έχουν ήδη περιοριστεί σε λίγες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και χθες, η ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργούσε αποκλειστικά για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τους προσωπικούς γιατρούς και τους ιδιώτες ιατρούςπου συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Πώς μπορούν να κλείσουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία

Η διαδικασία προγραμματισμού ιατρικού ραντεβού γίνεται πλέον με τρεις τρόπους:

Μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, με κωδικούς taxisnet ή με στοιχεία που δίνει ο προσωπικός γιατρός.

Μέσα από την εφαρμογή MyHealthApp, που προσφέρει αντίστοιχες δυνατότητες.

Επίσης για τους πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορούν μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566» να κλείνουν τα ραντεβού τους μιλώντας με πραγματικό εκπρόσωπο. Σημειώνεται ότι το 1566 αντικαθιστά όλες τις μέχρι τώρα γραμμές υγείας.

Επίσης στο 1566 ο πολίτης θα ενημερώνεται δωρεάν και για τα δικαιώματα του ασθενούς αφού ολοκληρώσει τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο και επιστρέψει στο σπίτι του.

Διαβάστε επίσης:

Στο υπουργικό συμβούλιο η σύσταση του Πανελλήνιου Σύλλογού Ψυχολόγων

Άδωνις Γεωργιάδης για την αθώωση των κατηγορουμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ: «Ας μην κρυφτεί πάλι ο Πολάκης, να έρθει στο δικαστήριο»

Παιδίατροι: Επικίνδυνη η πολιτική του ΕΟΠΥΥ να περιορίζει τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων λόγω κόστους