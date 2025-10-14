search
14.10.2025
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

14.10.2025 17:07

Οι θάνατοι από καρκίνο αναμένεται να αυξηθούν παγκοσμίως κατά 75% έως το 2050

14.10.2025 17:07
karkinos_1410_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σήμα κινδύνου εκπέμπει η ιατρική κοινότητα, για τη ραγδαία αύξηση των καρκίνων σε μόλις 25 χρόνια. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ογκολογικών περιστατικών αναμένεται να αυξηθεί από 18,5 εκατομμύρια το 2023 σε 30,5 εκατομμύρια το 2050. Από τους καρκίνους εξαιρείται ο μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος.

Τα παραπάνω αναφέρει η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», που χρησιμοποίησε δεδομένα από περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι θάνατοι από καρκίνο αναμένεται να αυξηθούν από 10,4 εκατομμύρια σε 18,6 εκατομμύρια, μια αύξηση που οφείλεται κυρίως στην αύξηση και τη γήρανση του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (προβλεπόμενες αυξήσεις 90,6% έναντι 42,8% σε χώρες υψηλού εισοδήματος).

Δηλαδή προβλέπεται αύξηση 61% στα κρούσματα καρκίνου παγκόσμια και αύξηση 75% στους θανάτους λόγω καρκίνου έως το 2050.

Οι αιτίες

Οι παράγοντες συμπεριφοράς ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για τους θανάτους από καρκίνο παγκοσμίως το 2023, σε σχέση με τις κατηγορίες περιβαλλοντικού και επαγγελματικού ή μεταβολικού κινδύνου, με τη χρήση καπνού να συμβάλλει στο 21,4% των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως.

Σχεδόν οι μισοί από τους παγκόσμιους θανάτους από καρκίνο στους άνδρες το 2023 (46,8%) συνδέονταν με τους δυνητικά τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου – κυρίως τη χρήση καπνού, την ανθυγιεινή διατροφή, την υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, τους επαγγελματικούς κινδύνους και την ατμοσφαιρική ρύπανση – σε σύγκριση με το 36% των θανάτων από καρκίνο στις γυναίκες, για τις οποίες οι κύριοι παράγοντες κινδύνου είναι η χρήση καπνού, το μη ασφαλές σεξ, η ανθυγιεινή διατροφή, η παχυσαρκία και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα.

Τι πρέπει να γίνει

Για να διασφαλιστεί ουσιαστική πρόοδος στη μείωση του παγκόσμιου φόρτου του καρκίνου, είναι επιτακτική ανάγκη οι κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και να επενδύσουν σε ισχυρές πρωτοβουλίες ελέγχου του καρκίνου μέσω της έρευνας για την πρόληψη, την παρέμβαση και την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η μελέτη

