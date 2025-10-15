Νοσοκομείο Σύρου: Ξέμεινε από χειρουργούς – Η διοίκηση «βαφτίζει» υπευθύνους βάρδιας τους βοηθούς νοσηλευτές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση αντιμετωπίζει Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, εξαιτίας της υποστελέχωσης σε ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κρισιμότητας της κατάστασης, είναι ότι ο μοναδικός χειρουργός που έχει απομείνει στο νησί, απουσιάζει για λόγους υγείας τις τελευταίες ημέρες, με συνέπεια χθες, 14 Οκτωβρίου, δυο ασθενείς με οξεία σκωληκοειδίτιδα να διακομισθούν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία της Αθήνας όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου.
Την ίδια ώρα, ο σύλλογος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την παράνομη και συνεχιζόμενη ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνου βάρδιας σε βοηθούς νοσηλευτών (ΔΕ), οι οποίοι δεν διαθέτουν το θεσμοθετημένο επαγγελματικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ανάληψη αυτής της ευθύνης.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου η οργανική δύναμη προβλέπει τέσσερις θέσεις χειρουργών και αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόλις ένας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της Κλινικής.
«Με την πρόσφατη ασθένεια του μοναδικού εναπομείναντος χειρουργού, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου — το κεντρικό νοσοκομείο των Κυκλάδων — έχει μείνει χωρίς κανέναν χειρουργό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η παροχή επείγουσας και τακτικής χειρουργικής φροντίδας στους πολίτες.» σύμφωνα με τον σύλλογο.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν περιστατικά απαράδεκτης πίεσης και εκφοβισμού σε βάρος του ασθενούντος γιατρού της Κλινικής: «Παρά την ύπαρξη νόμιμης αναρρωτικής άδειας, η Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας φέρεται να ασκεί έντονη πίεση στον συνάδελφο να επιστρέψει στην εργασία του, αντί να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες προς τα αρμόδια όργανα (Δ.Υ.Πε., Υπουργείο Υγείας) για την άμεση κάλυψη του κενού. Πρόκειται για συμπεριφορά που παραβιάζει κάθε έννοια σεβασμού, επαγγελματικής δεοντολογίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ιδίως όταν αφορά έναν γιατρό που νοσεί και θα κληθεί — αν υποκύψει στην πίεση — να χειρουργήσει ασθενείς ενώ έχει πυρετό», αναφέρει ο σύλλογος.
Αναφορικά με την παράνομη ανάθεση υπεύθυνων βαρδιών σε βοηθούς νοσηλευτών ο σύλλογος εργαζομένων του νοσοκομείου καταγγέλλει ότι η πρακτική αυτή:
«Η Διοίκηση γνωρίζει πολύ καλά ότι το Νοσοκομείο μας πάσχει από σοβαρή υποστελέχωση νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, γεγονός που έχει οδηγήσει στη συστηματική ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνου βάρδιας σε βοηθούς νοσηλευτών, εντελώς εκτός των καθηκόντων τους», όπως αναφέρει ο σύλλογος και συνεχίζει: «Προκειμένου να διασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία των κλινικών, οι συνάδελφοι αναγκάζονται καθημερινά να εκτελούν καθήκοντα για τα οποία ούτε εκπαιδευτικά, ούτε θεσμικά, ούτε νομικά είναι κατοχυρωμένοι. Αυτή η πραγματικότητα συνιστά σοβαρή και συνεχιζόμενη παραβίαση της νομιμότητας, για την οποία η Διοίκηση φέρει ακέραια την ευθύνη».
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά άμεσα:
Σύμφωνα με τους εργαζομένους η κατάσταση είναι «ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη, δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική δημόσια υγεία χωρίς επαρκές ιατρικό προσωπικό».
