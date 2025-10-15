Έρχεται το… «ροζ» ChatGPT με ερωτικό περιεχόμενο για ενηλίκους – Τι λέει ο δημιουργός του

Οι ενήλικοι χρήστες του ChatGPT θα μπορούν σύντομα να έχουν πρόσβαση σε μια λιγότερο λογοκριμένη εκδοχή του chatbot τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα περιλαμβάνει και ερωτικό περιεχόμενο, όπως ανακοίνωσε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε μια φαινομενική αλλαγή πολιτικής.

«Τον Δεκέμβριο, καθώς θα εφαρμόσουμε ευρύτερα την επαλήθευση ηλικίας και ως μέρος της αρχής μας “να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες σαν ενήλικες”, θα επιτρέψουμε ακόμα περισσότερα, όπως ερωτική λογοτεχνία για επαληθευμένους ενήλικες», δήλωσε ο Άλτμαν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Αν και παραμένει ασαφές ποιο υλικό θα θεωρείται επιτρεπτή ερωτική λογοτεχνία, η κίνηση αυτή ενδέχεται να σηματοδοτήσει σημαντική στροφή στην πολιτική της OpenAI, η οποία μέχρι τώρα απαγόρευε τέτοιο περιεχόμενο στις περισσότερες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, οι υπάρχουσες εκδόσεις του ChatGPT ήταν «αρκετά περιοριστικές» προκειμένου να προστατεύσουν τους χρήστες από κινδύνους ψυχικής υγείας, αλλά αυτή η προσέγγιση έκανε το chatbot «λιγότερο χρήσιμο και απολαυστικό» για πολλούς χρήστες που δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.

«Τώρα που μπορέσαμε να μετριάσουμε τα σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας και διαθέτουμε νέα εργαλεία, μπορούμε με ασφάλεια να χαλαρώσουμε τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις», ανέφερε.

Τα «νέα εργαλεία» φαίνεται πως αναφέρονται σε δυνατότητες ασφαλείας και γονικούς ελέγχους που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα για να αντιμετωπιστούν ανησυχίες σχετικά με την επίδραση του chatbot στην ψυχική υγεία των νέων.

Καθώς ενισχύονται οι δικλείδες ασφαλείας για τους ανηλίκους, φαίνεται πως ο Άλτμαν είναι έτοιμος να επιτρέψει μια πιο ελεύθερη προσέγγιση για τους ενήλικες χρήστες του ChatGPT.

Η OpenAI είχε υπαινιχθεί μια αλλαγή από τον Φεβρουάριο, όταν η σελίδα «Model Spec» ενημερώθηκε για να διευκρινιστεί πως, προκειμένου να «μεγιστοποιηθεί η ελευθερία» των χρηστών, απαγορεύεται μόνο σεξουαλικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει ανηλίκους. Παρόλα αυτά, η ερωτική λογοτεχνία εξακολουθούσε να θεωρείται «ευαίσθητο περιεχόμενο» που επιτρεπόταν μόνο σε ορισμένα συμφραζόμενα.

Ο Άλτμαν ανέφερε επίσης πως μια νέα έκδοση του ChatGPT θα παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, επιτρέποντας στο chatbot να υιοθετεί πιο ξεχωριστές προσωπικότητες — με βάση τις πρόσφατες ενημερώσεις του μοντέλου GPT‑4o.

«Αν θέλεις το ChatGPT σου να απαντά με πολύ ανθρώπινο τρόπο, ή να χρησιμοποιεί πολλά emoji, ή να φέρεται σαν φίλος, θα πρέπει να μπορεί να το κάνει», είπε. «Αλλά μόνο αν το θέλεις εσύ.»

Μετά την ανάρτηση του Άλτμαν την Τρίτη, κάποιοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να επισημάνουν παλαιότερες δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες το ChatGPT δεν θα περιλάμβανε σεξουαλικά χαρακτηριστικά συνομιλίας, σε αντίθεση με ανταγωνιστικά μοντέλα όπως το Grok της xAI.

Σε συνέντευξη του Αυγούστου με την ανεξάρτητη τεχνολογική δημοσιογράφο Cleo Abram, η ίδια του ζήτησε ένα παράδειγμα απόφασης που πήρε και ήταν «καλή για τον κόσμο αλλά κακή για τον ανταγωνισμό στην AI».

«Ε, δεν έχουμε βάλει ακόμα ένα sex bot avatar στο ChatGPT», απάντησε ο Άλτμαν, σε μια προφανή αναφορά στους προκλητικούς AI συντρόφους που κυκλοφόρησε η xAI του Έλον Μασκ.

Η αλλαγή πολιτικής του Άλτμαν έρχεται σε κρίσιμη περίοδο για την OpenAI, η οποία ήδη δέχεται αυξημένο έλεγχο για τις πρακτικές της σχετικά με την ασφάλεια. Τον Σεπτέμβριο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) ξεκίνησε έρευνα σε αρκετές τεχνολογικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI, για πιθανές επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους.

Αυτό συνέβη μετά από αγωγή ζευγαριού από την Καλιφόρνια, που ισχυρίστηκε ότι το ChatGPT συνέβαλε στην αυτοκτονία του 16χρονου γιου τους.

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη τη δημιουργία ενός οκταμελούς συμβουλίου ειδικών για την ευημερία και την AI, το οποίο θα συμβουλεύει την εταιρεία για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την ψυχική υγεία, τα συναισθήματα και τα κίνητρα των χρηστών.

Το συμβούλιο αυτό θα καθοδηγεί την OpenAI στον καθορισμό του τι συνιστά υγιή αλληλεπίδραση με την AI, μέσα από τακτικές αξιολογήσεις και συναντήσεις, όπως ανέφερε η εταιρεία.

