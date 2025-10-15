Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη και ο Τασούλας, έμπλεξε η κυβέρνηση με τον Δούκα, ο… τροχονόμος Σκέρτσος, ο συνωστισμός στα νότια και οι νεολογισμοί Καρτερού   

Καλή σας μέρα

Παρακολουθήσαμε για δυο τρεις μέρες την καταλυτική παρουσία του Τραμπ σε Ισραήλ και Αίγυπτο με την αναμφισβήτητη επιτυχία του στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, με φόντο σε ρόλο κομπάρσου, όλων των ευρωπαίων ηγετών.

Η εικόνα, αν δεν ήταν πολιτικά σοκαριστική, σίγουρα δεν τιμούσε την Ευρώπη…

Ο… τροχονόμος Σκέρτσος και ο Τσιάρας ως εξιλαστήριο θύμα

Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας – ΟΠΕΚΕΠΕ, αγρότες, δημοσκοπήσεις.

Εδώ και μήνες είναι μπλοκαρισμένες οι επιδοτήσεις των αγροτών, αλλά η κυβέρνηση ξύπνησε τώρα, και τους φταίει μόνο ο υπουργός Τσιάρας.

Ο Μητσοτάκης, που διατήρησε υπουργό τον Σκέρτσο για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, δεν έμαθε ότι οι αγρότες θα έρθουν Χριστούγεννα και θα πάρουν ψίχουλα από τα καθυστερούμενα;

Τόση φλυαρία στις κυριακάτικες αναρτήσεις του, δεν μπορούσε να κάνει μια αναφορά στο πρόβλημα πριν φτάσουν στο αδιέξοδο;

Τα γκάλοπ και οι νεολογισμοί του Καρτερού

Και μια κουβέντα για δημοσκοπήσεις. Καλή η προσπάθεια ορισμένων δημοσκόπων να προβάλουν τα ευρήματα στην «εκτίμηση ψήφου», αλλά η «πρόθεση ψήφου» έχει σημασία και εκεί είναι κολλημένα όλα τα κόμματα, από την Νέα Δημοκρατία μέχρι την ανύπαρκτη Νέα Αριστερά.

Μένει να δούμε αν θα ταράξει τα νερά ο Σαμαράς με την ίδρυση κόμματος και πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Τσίπρας.

Και βεβαίως- βεβαίως περιμένουμε την επόμενη μπουρδολογία διά χειρός Καρτερού όπως την προηγούμενη με τον νεολογισμό περί «νέου πατριωτισμού». Με τέτοια φληναφήματα δεν πας μπροστά, όσα… διαβατήρια κι αν έχεις, παλιά ή νέα.

Συνωστισμός υποψηφίων

«Στο βοριά ανησυχώ και στον νοτιά τα χάνω» – για να παραφράσω τον στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στο βορρά – Μακεδονία, Θράκη – θα θεωρηθεί θρίαμβος αν η Νέα Δημοκρατία πιάσει το 20% και στο νότο – βλέπε Νότια Προάστια – συνωστισμός υποψηφίων βουλευτών. Κρατήστε ονόματα. Δένδιας Θεοδωρικάκος, Κυρανάκης, Βούλτεψη, Αννα Καραμανλη, Σπανάκης, Θεοχάρης, Καλλιάνος και ετοιμάζονται, Θωμάς Βαρβιτσιώτης, Παπασταύρου, Γαϊτάνης, Λοβέρδος Ανδρέας, και μια ακόμα η έκπληξη που ετοιμάζει λέει ο Μητσοτάκης. Μάλλον εδώ θα πρέπει να έρθει ο Τραμπ για να κάνει… εκεχειρία.

Η ρύθμιση και η στόχευση

Περιμένω πώς και πώς την τροπολογία με την οποία θα αλλάξει το καθεστώς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το χώρο (όχι τη φύλαξη, όπως λένε) θα αναλάβει το υπουργείο Άμυνας.

Επειδή η κυβέρνηση πάει περήφανα από γκάφα σε γκάφα τώρα τελευταία (τουλάχιστον) έχω μεγάλη περιέργεια τι έχουν σκαρώσει για να κανακέψουν το δεξιό κοινό και να στριμώξουν τον Δένδια.

Εδώ μέχρι και ο Κώστας Τασούλας είχε τα αντανακλαστικά να διαφοροποιηθεί κάπως, φανταστείτε τι γίνεται στην μετριοπαθή, κεντρώα και σοβαρή εκλογική βάση της ΝΔ.

– Ο Σκέρτσος που τώρα πρωτοστατεί στη ρύθμιση δεν είναι εκείνος που έλεγε ότι θα πήγαινε στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη στο Σύνταγμα; Δηλαδή φαντάζονταν τον εαυτό του εκεί που τώρα λέει ότι δεν πρέπει να πατάει κανένας πολίτης! Τα έγραψε ο Καβάφης, αλλά κάποιοι προτιμούσαν να ανοίγουν μόνο βιβλία για την πολιτική διαχείριση και το lobbying!

Διαφοροποίηση λόγω… δικογραφιών

Για τον Κώστα Τασούλα πρέπει να σας πω ότι έκανε στην αρχή εντύπωση, με την παραίνεση προς τον Μητσοτάκη να μην συνδέει τη ρύθμιση για το Σύνταγμα με την τρέχουσα επικαιρότητα.

Αλλά φαίνεται ότι αυτή η παρέμβαση είχε μία λογική: Ο Τασούλας είχε δεχθεί επικρίσεις από την Μαρία Καρυστιανού και τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη για τον τρόπο που χειρίστηκε τις δικογραφίες όσο ήταν πρόεδρος της Βουλής. Και θέλησε με αυτό τον τρόπο να αποτινάξει από πάνω του εκείνο το στίγμα. Και μαζί με αυτό να αποφύγει μία νέα επίθεση από διάφορες πλευρές.

Επιχείρηση περιορισμού του Δούκα

Να επιστρέψουμε στη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Παρακάμπτω το ανέφικτο της επιδίωξης κάποιων φανατικών κυβερνητικών να αφαιρεθούν τα καντηλάκια και να σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων στα Τέμπη από το χώρο της πλατείας – της πλατείας, όχι του μνημείου, για να εξηγούμαστε.

Και πάω στο προκείμενο, αυτό δηλαδή που πραγματικά ενδιαφέρει το Μαξίμου. Το οποίο προκείμενο λέει «να στριμώξουμε τον Δένδια και να τον εκθέσουμε στη δεξιά εκλογική βάση», αλλά προσθέτει και «να αφαιρέσουμε από τον Δούκα οποιαδήποτε αρμοδιότητα, καθώς είναι ανεξέλεγκτος και απέναντί μας».

Ναι. Η επιδίωξη της ρύθμισης είναι εσωκομματική και πολιτική. Αν μπορούσαν θα αφαιρούσαν από το δήμαρχο οποιαδήποτε αρμοδιότητα για οτιδήποτε αφορά στην Αθήνα – και τα μνημεία και τους δρόμους και την καθαριότητα, οτιδήποτε. Διότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα έμπλεξαν. Για παράδειγμα ο Δούκας και δεν άφησε να σβηστούν τα ονόματα και φροντίζει το χώρο με τον προσήκοντα σεβασμό, ενώ στήριξε και τον Πάνο Ρούτσι. Αν τον αφήσουν να έχει την παραμικρή αρμοδιότητα στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος, θα τον βρουν μπροστά τους σε περίπτωση που τα κάνουν πάλι μπάχαλο με τα Τέμπη ή με όποια άλλη υπόθεση έρθει στο προσκήνιο – έχουν ταλέντο στο μπάχαλο.

Τρία mega deals στο… περίμενε

Τρία mega deal που ετοιμάζονταν για μέχρι τις εκλογές, πάνε για μετά και βλέπουμε.

– Το ένα αφορά την είσοδο μεγαλοεπενδυτή στα ΕΛΠΕ με μείωση του ποσοστού της οικογένειας Λάτση και του Δημοσίου – να ζήσουμε να το θυμόμαστε αυτό

– Το δεύτερο σχετίζεται με τη συγχώνευση δύο συστημικών τραπεζών. Αυτό, πάει «αδιάβαστο», μιας και ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας επιθυμεί περισσότερες τράπεζες για ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα.

– Το τρίτο αφορά την εξαγορά μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας που πρωταγωνιστεί στη χώρα από άλλο τεράστιο μαγαζί. Αυτό φαίνεται να μην περνάει από την επιτροπή ανταγωνισμού παρά τις προσπάθειες ορισμένων.

Μιας και μιλάμε για Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλήθεια λειτουργεί τώρα τελευταία; Κάνει έλεγχο για τα καρτέλ που υπάρχουν σε πολλούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Ρεύμα πάνω από 150 ευρώ, οι πολίτες ανησυχούν

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, η χονδρική τιμή του ρεύματος σκαρφαλώνει πάνω από τα 158 ευρώ/MWh. Οι τιμές αυτές θεωρούνται υπερβολικά υψηλές για την περιοχή και όπως λένε όσοι παρακολουθούν την αγορά, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν ασυνήθιστα υψηλές, δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να τρομάξει κανείς με το τι θα γίνει όταν έρθει το κρύο.

Αυτές οι αδικαιολόγητες αυξήσεις δεν πέφτουν από τον ουρανό. Δείχνουν ξεκάθαρα ότι το σύστημα… δεν σηκώνει τη μεγάλη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι υποδομές αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας απουσιάζουν, και έτσι όταν πέφτει η νύχτα και η ζήτηση εκτοξεύεται, το μείγμα μας βασίζεται κυρίως στο φυσικό αέριο – με συνέπεια η τιμή να ανεβαίνει και να καίει τσέπες.

Φέτος, οι επιδοτήσεις για το ρεύμα είναι… άφαντες. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Η κυβέρνηση φαίνεται να θέλει να προωθήσει τη στροφή προς τα «μπλε» τιμολόγια, τα οποία συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, χωρίς όμως να γεμίζει το καλάθι με επιδοτήσεις που θα χαλάρωνε την πίεση.

Οι πληροφορίες από την αγορά, ωστόσο, προειδοποιούν ότι και η στροφή προς τα μπλε τιμολόγια δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Αν πολλοί καταναλωτές αποφασίσουν να μετακινηθούν μαζικά, οι πάροχοι θα δυσκολευτούν λόγω περιορισμένης ρευστότητας στην προθεσμιακή αγορά. Μια λύση θα μπορούσε να έρθει από τη σύναψη PPAs, αλλά κι εδώ τα βήματα πρέπει να γίνουν προσεκτικά.

Το ρεύμα φέτος δεν είναι απλώς ακριβό. Είναι το ζωντανό δείγμα μιας αγοράς που τρέχει πιο γρήγορα από το σύστημα, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να κρατήσει το τιμόνι στα χέρια της. Και οι καταναλωτές; Αυτοί κοιτάνε τα ρολόγια τους και… μετρούν πόσο θα πληρώσουν τον επόμενο λογαριασμό.

