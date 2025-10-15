search
15.10.2025 09:58

OPEN: Στη λογική του τηλεοπτικού trend «επιστροφή στα βασικά» η νέα εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία»

15.10.2025 09:58
ekpompi-new

Θα έχει ενδιαφέρον η χρονομέτρηση της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία» του Open, η οποία θα εμφανιστεί στο τηλεοπτικό τοπίο από τη Δευτέρα στις 14.15 σε καθημερινή βάση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρείται η σύμβαση με τον -τζιγκλάτο- τίτλο.

Βέβαιο είναι πως δεν θα ολοκληρώνεται σε 60’, όμως ο τίτλος δηλώνει πως το περιεχόμενό της θα είναι διαφορετικό σε σχέση με ό,τι προηγείται και έπεται.

«Η νέα εκπομπή του OPEN κάνει πρεμιέρα και ο Θανάσης Πάτρας μαζί με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια μας και να μας παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο» ενημερώνει το κανάλι και προσθέτει αποσαφηνιστικά, σε περίπτωση που μπορεί κάποιος να μπερδευτεί, ότι «εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα «πέφτουν» στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό».

Στα must της εκπομπής, όπως κάθε άλλης που σέβεται τον εαυτό της, η ενότητα επικαιρότητας από το ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο (και παρασκήνιο) για το οποίο ενημέρωση θα κάνει η Ναταλία Ανδρικοπούλου– «μυρμήγκι» του τηλεοπτικού ρεπορτάζ με ευαίσθητες κεραίες.

thatcher
ΚΟΣΜΟΣ

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

nova_eon_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – Παναθηναϊκός & ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν – Ντόρτμουντ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

eternity_1510_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Eternity»: Η A24 κυκλoφόρησε το νέο trailer της ρομαντικής κομεντί με την Elizabeth Olsen (photos/videos)

aneggixtes-5©Patroklos_Skafidas
ADVERTORIAL

«Οι Ανέγγιχτες» από 14 Νοεμβρίου στο Θέατρο ΧΩΡΟΣ

labros-konstantaras-new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Λάβαμε ένα μήνυμα στο κινητό του πατέρα μου που μας συγκλόνισε οικογενειακώς» (Video)

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

