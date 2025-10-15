OPEN: Στη λογική του τηλεοπτικού trend «επιστροφή στα βασικά» η νέα εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία»

Θα έχει ενδιαφέρον η χρονομέτρηση της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία» του Open, η οποία θα εμφανιστεί στο τηλεοπτικό τοπίο από τη Δευτέρα στις 14.15 σε καθημερινή βάση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρείται η σύμβαση με τον -τζιγκλάτο- τίτλο.

Βέβαιο είναι πως δεν θα ολοκληρώνεται σε 60’, όμως ο τίτλος δηλώνει πως το περιεχόμενό της θα είναι διαφορετικό σε σχέση με ό,τι προηγείται και έπεται.

«Η νέα εκπομπή του OPEN κάνει πρεμιέρα και ο Θανάσης Πάτρας μαζί με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια μας και να μας παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο» ενημερώνει το κανάλι και προσθέτει αποσαφηνιστικά, σε περίπτωση που μπορεί κάποιος να μπερδευτεί, ότι «εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα «πέφτουν» στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό».

Στα must της εκπομπής, όπως κάθε άλλης που σέβεται τον εαυτό της, η ενότητα επικαιρότητας από το ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο (και παρασκήνιο) για το οποίο ενημέρωση θα κάνει η Ναταλία Ανδρικοπούλου– «μυρμήγκι» του τηλεοπτικού ρεπορτάζ με ευαίσθητες κεραίες.

