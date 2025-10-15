Ρελάνς του Παναθηναϊκού με Τετέι και Παντελίδη από την Κηφισιά: Η μεταγραφική κίνηση – έκπληξη

Σε μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, καθώς έκλεισε συμφωνία με την Κηφισιά για την απόκτηση των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη. Το συνολικό οικονομικό πακέτο – μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων – ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνει σημαντικά μπόνους σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.

Παρά το ενδιαφέρον που είχαν δείξει και άλλες μεγάλες ομάδες, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έλαβε τελικά τη συγκατάθεση της Κηφισιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΠΑΕ των «κυανόλευκων» είπε το «ναι» σε μια πρόταση που κρίθηκε εξαιρετικά δελεαστική.

Καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία φέρεται να είχε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ανέλαβε προσωπικά τις επαφές με τον Ανδρέα Τετέι και τον Παύλο Παντελίδη, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

Επισημαίνεται ότι η Κηφισιά είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από όλες τις κορυφαίες ομάδες της Super League. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε οικονομική και αγωνιστική πρόταση που ικανοποίησε πλήρως τον πρόεδρο της ομάδας, Χρήστο Πρίτσα.

Ποιοι είναι οι Τετέι και Παντελίδης

Ο Ανδρέας Τετέι έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως σύντομα θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας.

Από την άλλη, ο Παύλος Παντελίδης έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στα άκρα, έχοντας μάλιστα λάβει πρόσκληση για προπονήσεις με την Ανδρών. Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές με προοπτική και μεγάλη εξέλιξη.

Η μεταγραφική κίνηση των «πρασίνων» ήρθε σε μια στιγμή που οι σχέσεις με την Κηφισιά θεωρούνταν τεταμένες. Παρ’ όλα αυτά, η επιθυμία του Παναθηναϊκού να αποκτήσει τους δύο ποδοσφαιριστές αποδείχθηκε πιο ισχυρή από κάθε προηγούμενη διαφωνία. Όπως αναφέρουν κύκλοι της ομάδας, «η αποφασιστικότητα για την ενίσχυση με δύο Έλληνες παίκτες πρώτης γραμμής υπερίσχυσε οποιουδήποτε εγωισμού».

