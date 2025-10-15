Σύνδεση μέσω… Καΐρου: Γιατί το Μαξίμου ελπίζει σε πρόσκληση Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αίγυπτο και την έλευση Γκιλφόιλ

Η πρόσκληση που έλαβε ο έλληνας πρωθυπουργός από τον αμερικανό πρόεδρο να παραστεί στην διάσκεψη της Αιγύπτου και η θερμή χειραψία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, οδηγούν κυβερνητικά στελέχη να εκτιμούν ότι μπορεί να θέσουν τις βάσεις για μια πιο αρμονική και χωρίς καχυποψία συνεργασία των δύο προέδρων το επόμενο διάστημα.

Όλη την προηγούμενη περίοδο η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούσε να αποκαταστήσει ή να χτίσει διαύλους επικοινωνίας με την νέα αμερικανική ηγεσία κατανοώντας την πολυπλοκότητα των νέων γεωπολιτικών δεδομένων και τον κυρίαρχο ρόλο που παίζει και θα παίξει στην νέα πραγματικότητα ο αμερικανός πρόεδρος.

Αυτή η προσπάθεια φαίνεται να αποδίδει τους πρώτους καρπούς έστω και αν καλοθελητές από διάφορες πλευρές εντός και εκτός Ελλάδας προσπαθούσαν να τορπιλίσουν την προσέγγιση.

Κυβερνητικοί παράγοντες μιλούν σιγά-σιγά ακόμα και για το ενδεχόμενο μιας επίσημης πρόσκλησης το επόμενο διάστημα από τον Λευκό οίκο στον έλληνα πρωθυπουργό να επισκεφθεί τον αμερικανό πρόεδρο. Μάλιστα αυτό το σενάριο δουλεύεται αρκετά συστηματικά τους τελευταίους μήνες. Και αν όλοι έχουν στο μυαλό τους την συναλλακτική λογική του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρόσφατη συνάντηση του με τον Τούρκο πρόεδρο η απάντηση από ελληνικής πλευράς ακούει στη λέξη «ενέργεια».

Ο ελληνικός στόλος είναι από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως για τη μεταφορά LNG και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσε την πρόθεσή της ελληνικής πλευράς να παίξει ουσιαστικό ρόλο στα ενεργειακά projects των ΗΠΑ

Στο επίκεντρο τα ενεργειακά

Η ελληνική πλευρά γνωρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν στην χώρα μας όσον αφορά το ενεργειακό παιχνίδι στην ανατολική Μεσόγειο και διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναμένεται να ανοίξει την αμερικανική «στρατηγική ενέργειας» στην Αθήνα μετά την άφιξη της μέσα στον Οκτώβριο .

«Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη», δήλωσε πρόσφατα ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να ενισχύσει τις ενεργειακές σχέσεις με την Ελλάδα και να μειώσει την εξάρτηση ευρωπαϊκών χωρών από «μη φιλικούς προμηθευτές».

Την ίδια ώρα, το ελληνικό υπουργείο Ενέργειας δηλώνει πως οι διαπραγματεύσεις με την Chevron για έρευνες στα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης βρίσκονται σε τελικό στάδιο για να ολοκληρωθεί η σύμβαση εντός του 2025, με στόχο οι σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν το 2026 και μια πιθανή γεώτρηση να ξεκινήσει μετα το 2030.

Η εμπλοκή της Chevron έχει πολλαπλά νοήματα και ένα γεωπολιτικό σήμα επιστοσύνης από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα η οποία προοδευτικά μπορεί να ενισχύει τον ρόλο της ως «όχημα ροών» LNG προς τα Βαλκάνια.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ εντείνουν τα ενεργειακά και γεωπολιτικά ανοίγματα στον ευρωπαϊκό νότο και η Ελλάδα, ως φυσική πύλη για το LNG και hub για ροές προς τα βόρεια, βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το 2025, πάνω από το 85 % των φορτίων LNG που εισέρχονται στην Ελλάδα προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές αμερικανικού LNG έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σύγκριση με πέρσι. Ο ελληνικός ενεργειακός χάρτης αλλάζει καθώς σύμφωνα με την Trade.gov, το αμερικανικό LNG καλύπτει πλέον πάνω από το 20 % της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου της χώρας, ενώ πάνω από 60 % του LNG που εισάγεται στην Ελλάδα είναι αμερικανικής προέλευσης. Στην περίπτωση του τερματικού της Ρεβυθούσας, το 2024 έγιναν 27 εισαγωγές LNG, εκ των οποίων 19 ήταν αμερικανικές.

Αυτό που καθιστά τον ρόλο της Ελλάδας κρίσιμο για τις ΗΠΑ δεν είναι μόνο να «πουλήσουν» φυσικό αέριο, αλλά να κατασκευάσουν έναν σταθερό και ανταγωνιστικό διάδρομο προς τα Βαλκάνια, την κεντρική Ευρώπη και ενδεχομένως την Ουκρανία. Η Ελλάδα εκτιμά ότι μπορεί να λειτουργήσει ως «ενδιάμεσος κόμβος» μεταξύ Ινδίας, χωρών του Κόλπου και Ευρωπαίων επενδυτών και ήδη δίνει σήματα ότι επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο σε διεθνή εμπορικά corridors.

Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα διπλωματική πραγματικότητα και οι γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα στην Αθήνα εκτιμούν ότι η άφιξη Γκιλφόιλ που φέρνει στις βαλίτσες της το project ενέργειας θα βοηθήσει στην δημιουργία αυτών των συνθηκών που μπορεί να οδηγήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργική του θητείας στο Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης και οι «πονοκέφαλοι» για την κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ: Πιο πίσω πάει η «καυτή» εσωκομματική συζήτηση για την παραίτηση Τσίπρα – Την ερχόμενη εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία

Αρχίζει περιοδείες ο Μητσοτάκης: Χάνει αγρότες, νοικοκυριά, Βόρεια Ελλάδα – Απειλούν Βελόπουλος και Λατινοπούλου