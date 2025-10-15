Αρχίζει περιοδείες ο Μητσοτάκης: Χάνει αγρότες, νοικοκυριά, Βόρεια Ελλάδα – Απειλούν Βελόπουλος και Λατινοπούλου  

Με στόχο να αντιστρέψει την κακή εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία για την κυβέρνηση – με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλλά και τις κυλιόμενες μετρήσεις που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ξεκινήσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στις περιοχές που εμφανίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα.

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να περιοδέυεσει σε περιοχές της Αττικής ενώ την 28η Οκτωβρίου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου, εκτός από την παρέλαση, σκοπεύει να κάνει και βόλτα σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επικοινωνιακή αυτή κίνηση από την πλευρά του πρωθυπουργού θεωρήθηκε επιβεβλημένη καθώς οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν έφεραν κανένα δημοσκοπικό αποτέλεσμα. Αντίθετα μάλιστα η δυσαρέσκεια εξ αιτίας της ακρίβειας φούντωσε ακόμα περισσότερο με τα ποσοστά που μιλούν για την κακή εικόνα της κυβέρνησης να ξεπερνούν το 70% .

Έτσι ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να αποκωδικοποιήσει τα μέτρα της κυβέρνησης τονίζοντας ότι οι πολίτες θα δουν χρήματα στην τσέπη τους με το που θα μπει η νέα χρονιά. Παράλληλα θα επιμείνει ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα για τον έλεγχο των τιμών με τεράστια πρόστιμα σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων προκειμένου να χτυπηθεί η αισχροκέρδεια.

Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται ωστόσο στην Βόρεια Μακεδονία όπου ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζεται να ανεβάζει τα ποσοστά και να βρίσκεται και πάλι στην τρίτη θέση δημοσκοπικά.

Γαλάζια στελέχη υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα στην Βόρεια Ελλάδα εντάθηκε ακόμα περισσότερο μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας οι αγρότες δεν κατάφεραν να πάρουν καμμία επιδότηση.

Το γεγονός αυτό μαζί με την δυσφορία που είχε δημιουργήσει η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών έχει απομακρύνει ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους από την ΝΔ .

Οι βουλευτές του κόμματος δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Αντίθετα μάλιστα. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με αποτέλεσμα να έχει παγιωθεί μία κακή εικόνα για το κυβερνών κόμμα.

Παράλληλα από τα στελέχη της ΝΔ δεν περνά απαρατήρητη η αύξηση των ποσοστών που παρουσιάζει η Αφροδίτη Λατινοπούλου η οποία κινείται με βάση το ακραίο αφήγημα κατα των Ρομά και της ακραίας εθνικοπατριωτικής και ομοφοβικής λογικής.

Η κυβέρνηση έσπευσε να αντιμετωπίσει το πρώτο κομμάτι με τις εξαγγελίες του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την δημιουργία ειδικού σώματος διαπραγματευτών αλλά και επιδρομές από την αστυνομία μέσα στους καταυλισμούς, ενώ στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η απόφαση για την αλλαγή καθεστώτος στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

