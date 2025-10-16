search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.10.2025 00:36

Διευκρίνιση Παναγιωτόπουλου μετά τη γκάφα για το 13ωρο

16.10.2025 00:36
Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος μετά τις δηλώσεις του για το 13ωρο που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ο βουλευτής σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για άστοχη διατύπωση, για την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη, ενώ χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις δικαιολογημένες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του βουλευτή

«Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τη χθεσινή μου τηλεοπτική παρουσία, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Εν τη ρύμη του λόγου κι ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επισημάνω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να εργάζεται 13 ώρες, μια εντελώς άστοχη διατύπωσή μου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δικαιολογημένες αντιδράσεις, παρόλο που αμέσως και στο πλαίσιο της εκπομπής που ήμουν προσκεκλημένος τη διόρθωσα, για να μην μείνει καμιά αμφιβολία στους τηλεθεατές.

Πρόκειται περί λάθους διατύπωσης για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη. Θεωρώ τις 13 ώρες εργασίας κάτι απάνθρωπο και απαράδεκτο για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και προέλευσης.

Οι θέσεις οι δικές μου δε για τα ζητήματα προστασίας των εργασιακών σχέσεων και της ίσης αντιμετώπισης όλων των ανθρώπων είναι γνωστές και διατυπωμένες δημόσια. Η προσωπική και η πολιτική μου διαδρομή, καθώς και το κοινοβουλευτικό μου έργο, αποτελούν τρανταχτή απόδειξη για τη διαχρονική υπεράσπιση των εργαζομένων χωρίς καμιά διάκριση. Όσοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο ατυχές γεγονός ας ασχοληθούν καλύτερα με τη δυστοπική εργασιακή πραγματικότητα που μας οδηγεί η πολιτική της κυβέρνησης».

