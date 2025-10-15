Οι συναντήσεις του Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον

Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για την Ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και επί τη ευκαιρία είπε να κάνει και κάποιες επαφές.

Ο Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τον Γερουσιαστή Tom Cotton, στο Κογκρέσο και όπως έγραψε ο ίδιος στα social media είχαν μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και για τις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ.

Με τον Γερουσιαστή @SenTomCotton είχαμε στο Κογκρέσο μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και για τις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ. pic.twitter.com/glhr5FMrbm — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) October 15, 2025

Επιπλέον, ο Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, με αντικείμενο τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ και τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα γεωοικονομική ισορροπία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και ο ίδιος ο ΥΠΟΙΚ στην συνάντησή με τον τριπλά βραβευμένο με Πούλιτζερ αρθρογράφο των New York Times, Thomas L. Friedman, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη νέα γενιά που επιστρέφει στη χώρα.

Πριν από περίπου 15 χρόνια, σε άρθρο του για την εκκίνηση της ελληνικής κρίσης ο @tomfriedman έγραφε αναφορικά με τα ελληνικά ομόλογα: «αν δείτε τους νέους να φεύγουν, πουλήστε. Αν τους δείτε να επιστρέφουν ή να μένουν, αγοράστε». pic.twitter.com/aEnKTALRDa October 15, 2025

Ο Πιερρακάκης θυμήθηκε το άρθρο του Friedman στην αρχή της κρίσης με το εμβληματικό «αν δείτε τους νέους να φεύγουν, πουλήστε· αν τους δείτε να επιστρέφουν, αγοράστε».

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ στη… σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς των προβάτων

Θερμή χειραψία Σαμαρά – Καραμανλή στην παλαιά Βουλή

Drones για την… τήρηση του ωραρίου εργασίας έχει επιστρατεύσει η Επιθεώρηση Εργασίας