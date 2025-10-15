search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.10.2025 22:53

Οι συναντήσεις του Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον

15.10.2025 22:53
Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για την Ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και επί τη ευκαιρία είπε να κάνει και κάποιες επαφές.

Ο Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τον Γερουσιαστή Tom Cotton, στο Κογκρέσο και όπως έγραψε ο ίδιος στα social media είχαν μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και για τις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, με αντικείμενο τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ και τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα γεωοικονομική ισορροπία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και ο ίδιος ο ΥΠΟΙΚ στην συνάντησή με τον τριπλά βραβευμένο με Πούλιτζερ αρθρογράφο των New York Times, Thomas L. Friedman, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη νέα γενιά που επιστρέφει στη χώρα.

Ο Πιερρακάκης θυμήθηκε το άρθρο του Friedman στην αρχή της κρίσης με το εμβληματικό «αν δείτε τους νέους να φεύγουν, πουλήστε· αν τους δείτε να επιστρέφουν, αγοράστε».

