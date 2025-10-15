search
15.10.2025 13:42

Το Κίνημα Δημοκρατίας «χτυπάει» τον Παναγιωτόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ για τους εργάτες γης και το 13ωρο

15.10.2025 13:42
kinima-dimokratias_0612_1460-820_new

Σφοδρή επίθεση κατά του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου εξαπέλυσε το Κίνημα Δημοκρατίας, με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τους εργάτες γης και το 13ωρο.

«Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, σχετικά με τους εργάτες γης και το 13ωρο, αποτελούν προσβολή για κάθε έννοια ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η αναφορά του ότι “οι βορειότεροι, πιο ανοιχτόχρωμοι δεν αντέχουν, ενώ όσοι προέρχονται από τριτοκοσμικές χώρες είναι πιο “ψημένοι” στον ήλιο” συνιστά ρατσιστικό στερεότυπο που δεν έχει θέση σε καμία δημοκρατική κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Τέλος, το Κίνημα Δημοκρατίας κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να «πάρει ξεκάθαρη και δημόσια θέση απέναντι στις δηλώσεις του βουλευτή του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, σχετικά με τους εργάτες γης και το 13ωρο, αποτελούν προσβολή για κάθε έννοια ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η αναφορά του ότι “οι βορειότεροι, πιο ανοιχτόχρωμοι δεν αντέχουν, ενώ όσοι προέρχονται από τριτοκοσμικές χώρες είναι πιο “ψημένοι” στον ήλιο” συνιστά ρατσιστικό στερεότυπο που δεν έχει θέση σε καμία δημοκρατική κοινωνία.

Η ίδια η χρήση του όρου “τριτοκοσμικές χώρες” μαρτυρεί νοοτροπία βαθιά απαξιωτική απέναντι σε ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για να επιβιώσουν. Δεν υπάρχει “τρίτος κόσμος” όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα – υπάρχει μόνο ένας κοινός κόσμος, στον οποίο κάθε άνθρωπος δικαιούται ίσου σεβασμού.

Από έναν πολιτικό που στο παρελθόν, αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δηλώσει ότι “η Δημοκρατία δεν είναι πάντα καλή”, μπορεί κανείς να περιμένει πολλά. Όμως το να φτάνει σήμερα στο σημείο να δικαιολογεί εξαντλητικές συνθήκες εργασίας με φυλετικά κριτήρια, ξεπερνά κάθε όριο πολιτικής και ηθικής υποκρισίας.

Το Κίνημα Δημοκρατίας καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ξεκάθαρη και δημόσια θέση απέναντι στις δηλώσεις του βουλευτή του. Δεν υπάρχει καμία “προοδευτική” ή “αριστερή” εκδοχή του ρατσισμού. Υπάρχει μόνο η Δημοκρατία – και η υποχρέωση όλων μας να την υπερασπιζόμαστε στην πράξη».

