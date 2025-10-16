Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Εδώ και 6 χρόνια σημειώνετε ήττες στην εξωτερική πολιτική, καταναλώσατε το κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ άσκοπα

Έντονη ανησυχία για την πορεία της χώρας και τα συμφέροντά της εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της προ ημερησίας συζήτησης για την Εξωτερική Πολιτική.

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ανεπάρκεια και επικίνδυνη διεθνή υποχώρηση και μίλησε για εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη που καταγράφει «ήττες». Μάλιστα, ανέφερε ότι ενώ παρά τις θριαμβολογίες του πρωθυπουργού, δεν βρέθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ με δική του πρωτοβουλία. Ζήτησε από τον Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη σημερινή συζήτηση να δεσμευτεί για την αναγνώριση της Παλαισίνης όπως οι περισσότερες χώρες του ΟΗΕ.

Κάνοντας δε, συγκρίσεις με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι αυτή άφησε σημαντικό κεφάλαιο το οποίο στη συνέχεια ο Μητσοτάκης σπατάλησε άσκοπα.

Αρχικά, σχολιάζοντας την παρότρυνση Μητσοτάκη για «συγκλίσεις και συναινέσεις» σημείωσε ότι δε μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συναινέσει σε μια εξωτερική πολιτική την οποία καταγγέλλει για σοβαρά ελλείμματα και διεθνή υποχώρηση.

Βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής Πολιτικής του κ. Μητσοτάκη, είναι, είπε, η αδράνεια, το περιθώριο, και η απουσία μιας δυναμικής πρωτοβουλιακής εξωτερικής πολιτικής.

«Μας μιλάτε για συναίνεση εσείς», τόνισε, «ένα κόμμα που έχει κάνει την εξωτερική πολιτική αντικείμενο ψηφοθηρικών επιδιώξεων. Εσείς δεν διαδηλώνατε με περικεφαλαίες και κατηγορούσατε για έλλειψη πατριωτισμού τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή μας;».

«Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό», απάντησε στον πρωθυπουργό, «σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα». Και ανέφερε τα εξής παραδείγματα:

«Ο κ. Πλεύρης δεν εκδιώχθηκε από τη Λιβύη; Αυτό είναι επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής;

Το τουρκολιβυκό δεν έγινε επί κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη;

Το καλώδιο δεν σταμάτησε επί κυβέρνησης κ. Μητσοτάκη;

Η απουσία μας από όλες τις διεθνείς διασκέψεις δεν έγινε επί πρωθυπουργίας κ. Μητσοτάκη;

Όλα αυτά είναι το προσωπικό σας διαβατήριο αναξιοπιστίας».

Μίλησε για «αποδρομή» της χώρας μας όσον αφορά τον ρόλο της στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, από τα Βαλκάνια ως την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.

«Είναι η εξ. πολιτική του τουρκολιβυκού, είναι η κρίση στις σχέσεις με τη Λευκωσία, είναι το πρόβλημα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι το διπλωματικό έλλειμμα στην Αίγυπτο, στη Λιβύη στα Βαλκάνια, είναι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη που άφησε χώρο στην αναθεωρητική λογική της “Γαλάζιας Πατρίδας”, της Τουρκίας, που αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας» ανέφερε.

«Η Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια δεν παίζει απλά άμυνα, καταγράφουμε ήττες. Το διεθνές αποτύπωμα της χώρας συρρικνώνεται» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Όταν ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφήσαμε ένα ισχυρό αποτύπωμα, με ισχυρή παρουσία της χώρας στα Βαλκάνια, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, με τη Σύνοδο των Βαλκάνιων ηγετών, με τη Σύνοδο της Μεσογείου με τη Συμφωνία 3+1 και με προχωρημένες όλες τις τριμερείς συνεργασίες γιατί αφήσαμε κεφάλαιο και στην εξωτερική πολιτική το οποίο εσείς έχετε καταναλώσει άσκοπα».

Πρόσθεσε πως «η Εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, δεν τολμά να χαρακτηρίσει γενοκτονία αυτό που χαρακτηρίζει ο ΟΗΕ, δεν τολμά να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, όταν το 82% των χωρών του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Για όλα αυτά είναι επικίνδυνη η κυβέρνησή σας».

Photo Opprotunity το Σαρμ Ελ Σέιχ, όχι ουσία

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό για την παρουσία του στη Σύνοδο στο Σαρμ Ελ Σέιχ:

«Σήμερα τι ήρθατε ακριβώς να μας πείτε;

Ήρθατε να θριαμβολογήσετε γιατί ήσασταν μέρος του σκηνικού στη συνάντηση στο Σαρμ ελ Σέιχ για την οποία δε παρουσία σας δεν πήρατε καμία πρωτοβουλία; Ήσασταν εκεί ως κομπάρσος. Δεν ήταν αποτέλεσμα δικών σας πρωτοβουλιών η παρουσία σας εκεί. Ήταν απλά ένα photo opportunity.

Αποτυπώνει την εξωτερική σας πολιτική, σας ενδιαφέρει μόνο η εικόνα και όχι η ουσία».

«Η Ελλάδα είναι στο περιθώριο» διαπίστωσε, τονίζοντας ότι «αυτό συμβαίνει εδώ κι 6 χρόνια και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν είναι μόνο οι τεκτονικές αλλαγές, αλλά είναι και η αλλαγή συσχετισμών, απ’ την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και με τη Μέση Ανατολή σε αναβρασμό».

Και έκανε ειδική αναφορά στην Τουρκία: «Και μας ανησυχεί πάρα πολύ ότι η Ελλάδα υποχωρεί ενώ η δύστροπος γείτων μας ενισχύεται. Διαψεύδεστε σε όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνατε περί απομόνωσης της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν».

Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Ειρήνης για την Γάζα σημείωσε πως «η παύση της γενοκτονίας είναι μια πολύ θετική εξέλιξη».

Τόνισε επίσης πως «το ότι επιστρέφουν οι παλαιστίνιοι άμαχοι είναι μια χαραμάδα ελπίδας σημαντική» χαρακτήρισε πολύ θετική και την επιστροφή των ομήρων κα κρατουμένων και των δύο πλευρών.

Αλλά, επισήμανε, «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ καθορίζουν τη νέα πραγματικότητα», με ρόλο σημαντικό, επιτηρητή, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Κατάρ. Ανέφερε, ωστόσο, πως κρίσιμα σημεία όπως η αποχώρηση των ισραηλινών και ο αφοπλισμός της Χαμάς μένουν ακόμη προς διαπραγμάτευση. Και πως υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα, «χωρίς δικαιοσύνη και χωρίς λογοδοσία για τα εγκλήματα που έχουν τελεστεί πώς θα υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή».

Γι΄ αυτό, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την πεποίθηση πως «για να μπορέσει να προχωρήσει η λύση στη Μέση Ανατολή και να είναι βιώσιμη η λύση ειρήνης», είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, «κάτι για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πάρει θέση, κι αυτό είναι μια ντροπιαστική μονόπλευρη υποστήριξη στον κ. Νετανιάχου».

«Προτείνω», είπε, στη σημερινή συζήτηση να υπάρξει δέσμευση του κ. Μητσοτάκη ότι θα υπάρξει δέσμευση της χώρας ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη όπως έχει κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του ΟΗΕ».

