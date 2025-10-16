search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

16.10.2025 12:30

Φιλότιμη πλην ανεπιτυχής η προσπάθεια της κυβέρνηση να… παρακάμψει Καραμανλή

16.10.2025 12:30
kostas_karamanlis_new

Αυτό που περιέγραψε ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του την Τετάρτη δεν είναι μία χώρα σε «κανονικότητα» – για να το πούμε απλά.

Περιέγραψε μία χώρα σε βαθιά κρίση. Με τεράστια προβλήματα στη θεσμική της λειτουργία.

Δηλαδή μία κρίση και προβλήματα που αφορούν πρωτίστως στην ευθύνη της κυβέρνηση – και κάθε κυβέρνησης δηλαδή. Με άλλα λόγια, δεν τα είπε κυρίως για την αντιπολίτευση ή για τον σύλλογο προστασία των καναρινιών και το σωματείο φίλων του μπριτζ, αλλά για την κυβέρνηση.

Και επειδή είναι πρώην αρχηγός της ΝΔ, με το ειδικό βάρος του Καραμανλή και τις συγκεκριμένες (ανύπαρκτες) σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η παρέμβασή του είναι ευθεία βολή στη σημερινή κυβέρνηση – την ηγεσία της και την πολιτική της.

Προφανώς στο Μαξίμου το καταλαβαίνουν. Κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν για να μετριάσουν τις εντυπώσεις και να μην πολλαπλασιαστεί η αρνητική επίδραση της παρέμβασης. Και να περιορίσουν τη συζήτηση για το μήνυμα που στέλνει ο Καραμανλής και όλη αυτή η πλευρά για τις εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ.

Αλλά, όση προσπάθεια κι αν γίνεται επικοινωνιακά, το πολιτικό θέμα έχει τεθεί πλέον

