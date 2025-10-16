Καλοπιάνει τον Μαρκόπουλο το Μαξίμου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσπάθεια να κατευνάσει τις κριτικές φωνές στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ καταβάλει το Μέγαρο Μαξίμου.
Βλέπετε, η κατάσταση πάει να ξεφύγει και βουλευτές που άλλοτε ήταν απόλυτα στη γραμμή της ηγεσίας, έχουν αρχίσει τις διαφοροποιήσεις.
Όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος από το πουθενά σχεδόν, κάλεσε τις προάλλες την κυβέρνηση να υιοθετήσει τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι.
Ο φόβος ότι ο Μαρκόπουλος… διολισθαίνει προς τον Νίκο Δένδια, έκανε το καμπανάκι στο Μαξίμου να ηχήσει.
Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέλαβε το άνοιγμα ή αλλιώς να χρυσώσει το χάπι στον παραπονεμένο βουλευτή, που έχει μείνει εκτός κυβέρνησης: Του τηλεφώνησε και του ανέθεσε ρόλο γενικού εισηγητή της πλειοψηφίας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.
Η θέση απολαμβάνει έστω και για κάποιες μέρες μεγάλη δημοσιότητα και δίνει κύρος.
Δεν ξέρω όμως αν ο Μαρκόπουλος θα μείνει ευχαριστημένος για πάντα από αυτή την κίνηση.
Αλλά ο Χατζηδάκης έδειξε αντανακλαστικά…
Διαβάστε επίσης:
Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής θα τιμηθεί η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη
ΠΑΣΟΚ: Μηνύματα για ενότητα από τη μια, «κόψιμο» Πρωτόπαππα από την άλλη…
Διευκρίνιση Παναγιωτόπουλου μετά τη γκάφα για το 13ωρο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.