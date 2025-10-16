Καλοπιάνει τον Μαρκόπουλο το Μαξίμου

Προσπάθεια να κατευνάσει τις κριτικές φωνές στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ καταβάλει το Μέγαρο Μαξίμου.

Βλέπετε, η κατάσταση πάει να ξεφύγει και βουλευτές που άλλοτε ήταν απόλυτα στη γραμμή της ηγεσίας, έχουν αρχίσει τις διαφοροποιήσεις.

Όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος από το πουθενά σχεδόν, κάλεσε τις προάλλες την κυβέρνηση να υιοθετήσει τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι.

Ο φόβος ότι ο Μαρκόπουλος… διολισθαίνει προς τον Νίκο Δένδια, έκανε το καμπανάκι στο Μαξίμου να ηχήσει.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέλαβε το άνοιγμα ή αλλιώς να χρυσώσει το χάπι στον παραπονεμένο βουλευτή, που έχει μείνει εκτός κυβέρνησης: Του τηλεφώνησε και του ανέθεσε ρόλο γενικού εισηγητή της πλειοψηφίας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η θέση απολαμβάνει έστω και για κάποιες μέρες μεγάλη δημοσιότητα και δίνει κύρος.

Δεν ξέρω όμως αν ο Μαρκόπουλος θα μείνει ευχαριστημένος για πάντα από αυτή την κίνηση.

Αλλά ο Χατζηδάκης έδειξε αντανακλαστικά…

Διαβάστε επίσης:

Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής θα τιμηθεί η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη

ΠΑΣΟΚ: Μηνύματα για ενότητα από τη μια, «κόψιμο» Πρωτόπαππα από την άλλη…

Διευκρίνιση Παναγιωτόπουλου μετά τη γκάφα για το 13ωρο