16.10.2025 10:00

Καλοπιάνει τον Μαρκόπουλο το Μαξίμου

Προσπάθεια να κατευνάσει τις κριτικές φωνές στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ καταβάλει το Μέγαρο Μαξίμου.

Βλέπετε, η κατάσταση πάει να ξεφύγει και βουλευτές που άλλοτε ήταν απόλυτα στη γραμμή της ηγεσίας, έχουν αρχίσει τις διαφοροποιήσεις.

Όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος από το πουθενά σχεδόν, κάλεσε τις προάλλες την κυβέρνηση να υιοθετήσει τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι.

Ο φόβος ότι ο Μαρκόπουλος… διολισθαίνει προς τον Νίκο Δένδια, έκανε το καμπανάκι στο Μαξίμου να ηχήσει.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέλαβε το άνοιγμα ή αλλιώς να χρυσώσει το χάπι στον παραπονεμένο βουλευτή, που έχει μείνει εκτός κυβέρνησης: Του τηλεφώνησε και του ανέθεσε ρόλο γενικού εισηγητή της πλειοψηφίας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η θέση απολαμβάνει έστω και για κάποιες μέρες μεγάλη δημοσιότητα και δίνει κύρος.

Δεν ξέρω όμως αν ο Μαρκόπουλος θα μείνει ευχαριστημένος για πάντα από αυτή την κίνηση.

Αλλά ο Χατζηδάκης έδειξε αντανακλαστικά

