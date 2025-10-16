Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής θα τιμηθεί η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Μπορεί η ομιλία Καραμανλή και η παρουσία Σαμαρά να βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αλλά ο Πρόεδρος της Βουλής «έβγαλε είδηση» στην ομιλία του στη χθεσινή εκδήλωση προς τιμή της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη.

Όπως είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να τιμήσει την πρώτη γυναίκα πρόεδρό του με το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής. Μάλιστα, είπε ότι σκόπευε να της το δώσει χθες, αλλά ένα πρόβλημα υγείας απέτρεψε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη από το να παραστεί στην εκδήλωση προς τιμήν της.

Έτσι, το μετάλλιο θα δοθεί σε δεύτερο χρόνο, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή. Περιττό, βέβαια, να αναφερθεί ότι ο Ν. Κακλαμάνης έπλεξε το εγκώμιο της Ά. Ψαρούδα – Μπενάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Άννα καθιερώθηκε ως σύμβολο ισότητας και ανατροπής των στερεοτύπων. Αθόρυβα, ακάματα και μεθοδικά έφερε την πιο “ηχηρή” επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο».

Διαβάστε επίσης