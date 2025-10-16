search
16.10.2025 11:07

Ο Τζανακόπουλος είπε δημόσια ότι σκέφτονταν όλοι στη Βουλή για το εργασιακό ν/σ μετά την λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου

16.10.2025 11:07
tzanakopoulos-13-new

Μια φράση που ψιθυριζόταν από χθες το βράδυ στους διαδρόμους της Βουλής με αφορμή τη λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου από την Ελληνική Λύση, είπε δημόσια ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

«Στα στόματα όλων που παρακολούθησαν τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση ένα και μόνον ένα πράγμα έλεγαν ότι αυτό που συνέβη, δηλαδή, η έντονη αδιαθεσία της συναδέλφου, ήταν ακριβώς η απόδειξη του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το ν/σ που προτείνετε», ανέφερε για να προσθέσει με νόημα: «Κι εμείς δεν είμαστε πάνω στη σκαλωσιά, είμαστε εδώ με καλές συνθήκες».

Η Μαρία Αθανασίου αργά χθες το βράδυ έχασε τις αισθήσεις από την κόπωση λόγω και της πολύωρης συζήτησης του εργασιακού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια.

Εν τω μεταξύ, το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει μόνον με τις γαλάζιες ψήφους στην ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα που προκάλεσε η ΝΔ και μόλις ολοκληρώθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είχε προαναγγείλει απείχε, καθώς δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει, όπως έλεγε, το εργασιακό έγκλημα.

