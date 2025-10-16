Η συγκλονιστική «Ράβδος» επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Η συνταρακτική παράσταση «Η Ράβδος» που καθήλωσε κοινό και κριτικούς επιστρέφει για 3η χρονιά στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής.

Το σπουδαίο έργο του επιδραστικότερου εκπρόσωπου του «in-yer-face theatre» Μαρκ Ρέιβενχιλ (Shopping and fucking, Τολμηρές Πολαρόιντ, The Product), που έκανε πρεμιέρα στο Royal Court Theatre του Λονδίνου αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Λυκόφως» δια χειρός Γιώργου Σκεύα.

Ποιο είναι το πρόσωπο της βίας μέσα στην οικογένεια αλλά και μέσα στο σχολείο; Γιατί μας ελκύει η αίσθηση της εξουσίας και της επιβολής; Πόση ανάγκη έχουμε από κανόνες και συστήματα; Πώς συνυπάρχουν η μάθηση και ο «σωφρονισμός», η εκπαίδευση με την «τιμωρία»; Τι σημαίνει κατάχρηση εξουσίας, προσωπικός χώρος, εκφοβισμός (bullying); Ποιος είναι ο ρόλος της μνήμης σε σχέση με την λεγόμενη «κουλτούρα της ακύρωσης» (cancel culture); Μπορούμε να «ακυρώνουμε» και να διαγράφουμε το παρελθόν όταν δεν «υπακούει» στους κανόνες της σημερινής εποχής; Τι γίνεται όταν κάποιος βρίσκεται ξαφνικά στη «λάθος πλευρά» της Ιστορίας;

Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας μια κοφτερή, τολμηρή γλώσσα, θέτει τα ερωτήματα και μας καλεί να δούμε το «ευρύτερο χάος» γύρω μας, να δούμε τον «τρόμο» που γεννιέται μέσα μας. Να μιλήσουμε γι’ αυτά που φανερώνουν την πραγματική φύση μας, να θυμηθούμε τα «σημάδια» μας…

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία – Μετάφραση: Γιώργος Σκεύας

Σκηνικό – Κοστούμια: Γιώργος Σκεύας

Γιώργος Σκεύας Mουσική – Sound Design: Σήμη Τσιλαλή

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Άρης Λεμπεσόπουλος, Τατιάνα Παπαμόσχου, Γρηγορία Μεθενίτη στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Παραστάσεις

Από 17 Οκτωβρίου 2025

Παρασκευή: 20.30 Σάββατο: 18.30 & 21.00 Κυριακή: 19.00.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξάνδρεια: Μια μεγαλειώδης θεατρική παραγωγή από 14 Νοεμβρίου στο θέατρο Παλλάς

«Αμερικάνικος Βούβαλος»: Η σκοτεινή καρδιά του αμερικανικού ονείρου – Με τον Γιώργο Νινιό, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου

«Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» στο Θέατρο Πειραιώς 131 – Ένα σχεδόν τέλειο έγκλημα…των Ρέππα – Παπαθανασίου