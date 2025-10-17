search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 22:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 22:17

Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός ακόμη ομήρου

17.10.2025 22:17
redcross hamas

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό, ανέφερε ένα στέλεχός της στο πρακτορείο Reuters.

Μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό στις 00.30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στο Ισράηλ.

Διαβάστε επίσης:

Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Καντάφι με εγγύηση 11 εκατ. δολάρια

Αφγανιστάν: Η Καμπούλ κατηγορεί το Πακιστάν ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, βομβαρδίζοντας την επαρχία Πακτίκα

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι – «Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», λέει ο Τραμπ – Διστάζει για Tomahawk

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PAO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81 της Αναντολού Εφές

redcross hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός ακόμη ομήρου

giorgos-papagiannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοβαρός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη στον αγώνα Εφές-Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας

epstein prigkipas andrew 7650-new
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τους βασιλικούς τίτλους του

kokaini-mpananes.jpg
ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, στο λιμάνι του Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

nikolouli-lampropoulos
MEDIA

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 22:37
PAO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81 της Αναντολού Εφές

redcross hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός ακόμη ομήρου

giorgos-papagiannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοβαρός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη στον αγώνα Εφές-Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας

1 / 3