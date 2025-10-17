Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό, ανέφερε ένα στέλεχός της στο πρακτορείο Reuters.

Μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό στις 00.30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στο Ισράηλ.

Διαβάστε επίσης:

Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Καντάφι με εγγύηση 11 εκατ. δολάρια

Αφγανιστάν: Η Καμπούλ κατηγορεί το Πακιστάν ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, βομβαρδίζοντας την επαρχία Πακτίκα

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι – «Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», λέει ο Τραμπ – Διστάζει για Tomahawk