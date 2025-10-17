SKAG: Διακρίθηκε με το σήμα Sustainable Company 2025 για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη

Η SKAG απέκτησε το κορυφαίο σήμα “Sustainable Company 2025” από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της σε πρακτικές βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής της πορείας.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τις προσπάθειες της εταιρείας να ενισχύσει τη διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία και την ευθυγράμμισή της με διεθνή πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από καινοτόμες στρατηγικές, η SKAG προάγει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την κοινωνική συνεισφορά και τη δημιουργία αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Στόχοι όπως η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η προαγωγή ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την απόκτηση του σήματος.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SKAG, Θοδωρής Σκαγιάς, δήλωσε:

«Η διάκρισή μας αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας σε μια υπεύθυνη και βιώσιμη πορεία ανάπτυξης. Συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε σε μια καλύτερη κοινωνία και περιβάλλον. Η απόκτηση του σήματος ‘Sustainable Company 2025’ αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών μας αλλά και κίνητρο για να συνεχίσουμε να ηγούμαστε στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές».

Στην σχετική της ανακοίνωση, η SKAG εκφράζει ευγνωμοσύνη προς όλους τους συνεργάτες, εργαζόμενους και υποστηρικτές που συμμερίζονται το όραμά της για ένα βιώσιμο μέλλον και σημειώνει ότι «η αναγνώριση αυτή αποτελεί πηγή έμπνευσης και κίνητρο για τη συνέχιση της προσφοράς αξίας σε όλους όσοι εμπιστεύονται την εταιρεία».

