Τύχη… βουνό για τον κυβερνήτη του Ιλινόις: Κέρδισε 1,4 εκατ. δολάρια στο μπλακτζάκ

Ραντεβού με τα… εκατομμύρια είχε ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ καθώς κέρδισε 1,4 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας μπλακτζάκ πέρυσι σε καζίνο στο Λας Βέγκας, όπως αποκάλυψε η φορολογική του δήλωση.

Εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου κυβερνήτη είπε ότι κέρδισε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του και μερικούς φίλους.

Illinois governor JB Pritzker reportedly earned $1.43M from Las Vegas gambling winnings in 2024https://t.co/FPqABx53Bj

I don’t know but sounds like to money laundering! — Diver5x5 (@AultmanTon33980) October 16, 2025

«Πήγα διακοπές με τη σύζυγό μου και μερικούς φίλους. Ήμουν απίστευτα τυχερός. Ειλικρινά, πρέπει να είσαι για να βγεις κερδισμένος όταν πας σε καζίνο οπουδήποτε. Μου αρέσει να παίζω χαρτιά», δήλωσε ο κυβερνήτης στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη.

Θα δωρίσει πάντως τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με το επιτελείο του.

Woke Illinois Dem. Governor JB Pritzker has added $1.4m in GAMBLING winnings to his vast $4bn fortune https://t.co/UUcB7FDro7 October 16, 2025

Ο δισεκατομμυριούχος Πρίτσκερ, που εκτός από μπλακτζάκ παίζει και πόκερ, ετοιμάζεται από τώρα για να διεκδικήσει τρίτη θητεία στις πολιτειακές εκλογές του 2028. Εκλέγεται με τους Δημοκρατικούς.

Για την ιστορία ο κυβερνήτης και η σύζυγός του δήλωσαν συνολικά έσοδα 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

