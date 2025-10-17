search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

17.10.2025 00:51

Τύχη… βουνό για τον κυβερνήτη του Ιλινόις: Κέρδισε 1,4 εκατ. δολάρια στο μπλακτζάκ

17.10.2025 00:51
kivernitis ilinois ipa – new

Ραντεβού με τα… εκατομμύρια είχε ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ καθώς κέρδισε 1,4 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας μπλακτζάκ πέρυσι σε καζίνο στο Λας Βέγκας, όπως αποκάλυψε η φορολογική του δήλωση.

Εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου κυβερνήτη είπε ότι κέρδισε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του και μερικούς φίλους.

«Πήγα διακοπές με τη σύζυγό μου και μερικούς φίλους. Ήμουν απίστευτα τυχερός. Ειλικρινά, πρέπει να είσαι για να βγεις κερδισμένος όταν πας σε καζίνο οπουδήποτε. Μου αρέσει να παίζω χαρτιά», δήλωσε ο κυβερνήτης στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη.

Θα δωρίσει πάντως τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με το επιτελείο του.

Ο δισεκατομμυριούχος Πρίτσκερ, που εκτός από μπλακτζάκ παίζει και πόκερ, ετοιμάζεται από τώρα για να διεκδικήσει τρίτη θητεία στις πολιτειακές εκλογές του 2028. Εκλέγεται με τους Δημοκρατικούς.

Για την ιστορία ο κυβερνήτης και η σύζυγός του δήλωσαν συνολικά έσοδα 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

