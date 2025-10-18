search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 09:30
18.10.2025 08:15

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανέμει προσωρινό μέρισμα 0,475 ευρώ ανά μετοχή για χρήση 2025 -Οι λεπτομέρειες πληρωμής

18.10.2025 08:15
Ώρα μηδέν για Ελλάκτωρ: Μπλόκαραν όλοι οι λογαριασμοι του Άκτωρα - Media

Οι μέτοχοι της Ελλάκτωρ θα αρχίσουν να εισπράττουν το προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2025 από την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025. Το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 0,475 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 5% όπου ισχύει.

Η αποκοπή του μερίσματος (ex-dividend date) θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα οι μετοχές της εταιρείας να διαπραγματεύονται από εκείνη την ημερομηνία χωρίς το δικαίωμα στο εν λόγω μέρισμα. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025.

Η πληρωμή θα γίνει μέσω της Alpha Bank Α.Ε., με μεσολάβηση των συμμετεχόντων του Σ.Α.Τ., όπως τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις αποφάσεις της ATHEXCSD.

Ιδιαίτερες διαδικασίες προβλέπονται για κληρονόμους θανόντων μετόχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, για πέντε χρόνια από το τέλος του 2025, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031. Μετά την παρέλευση της πενταετίας, το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται και τα ποσά περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το προσωρινό μέρισμα είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ στις 16 Οκτωβρίου 2025, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών πώλησης των θυγατρικών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και Γούρνες Ανάπτυξη & Διαχείριση Ακινήτων Α.Ε. Το μικτό ποσό ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 0,50 ευρώ, αντιστοιχώντας σε συνολικό ποσό 174.096.002,50 ευρώ πριν από παρακράτηση φόρου.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των μετόχων και να υποστηρίξει τη διαφάνεια στην επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει σαφείς διαδικασίες για τις περιπτώσεις αποκοπής και καταβολής σε κληρονόμους.

Η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Η THEON ενισχύει τη διατλαντική αμυντική συνεργασία στην AUSA 2025 και επιταχύνει την επέκτασή της στις ΗΠΑ

Ελληνικός Χρυσός: Προχωράει το έργο στις Σκουριές –  Επίσκεψη του Προέδρου του ΣΕΒ

