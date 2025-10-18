Σοκ από την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία: Το σκάνδαλο με την «αναγνώριση» κατεχόμενων στην Κύπρο και η καταγγελία Μανιάτη

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιάννης Μανιάτης με ερώτησή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ύπατη εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της Ε.Ε. ανέδειξε ένα σημαντικό πρόβλημα, που αφορά στις υπηρεσίες της Ε.Ε., στους υπαλλήλους της αλλά και στα αρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας.

Ο Γιάννης Μανιάτης κατήγγειλε ότι σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας εμφανίζονται «αναγνωρίσεις» των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και ενσωμάτωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την ΑΟΖ σε χάρτη, κάτι που υποσκάπτει, όπως είπε ο ευρωβουλευτής, το διεθνές δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Μετά την καταγγελία του, ο οργανισμός αναγνώρισε ότι στην έκθεση υπήρχαν «απαράδεκτες ανακρίβειες» και «λανθασμένες πληροφορίες», και απέσυρε την έκθεση.

Η απαράδεκτη έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε με ευθύνη υψηλόβαθμων αξιωματούχων και υπηρεσιακών στελεχών, που πληρώνονται από τους Ευρωπαίους πολίτες. Η συγγνώμη που εκφράσθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και απαιτείται πλήρης διερεύνηση του τεράστιου πολιτικού, διπλωματικού και αμυντικού ολισθήματος. Πλειστάκις Διευθύνσεις και εποπτευόμενοι Οργανισμοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραβιάζουν κάθε αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεθνούς εκπροσώπησης της Ε.Ε.

Η σημασία των γεγονότων

Μέχρι τη στιγμή που αντέδρασε ο Γιάννης Μανιάτης κανένας δεν είχε αντιληφθεί στην Ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τι προετοιμάζεται με τη συνεργασία Κοινού Κέντρου Ερευνών και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για ένα θέμα που αφορά στην ενεργειακή και συνολικότερη ασφάλεια της Ε.Ε.

Οι υπάλληλοι των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας γνωρίζουν τι συμβαίνει στις Γραμματείες και τις Διευθύνσεις των θεσμών της Ε.Ε.; Ελπίζουμε ότι λόγω του απορρήτου των εργασιών δεν προέβησαν σε δημόσιες δηλώσεις, αλλά ενημέρωσαν εγκαίρως τους υπουργούς τους, οι οποίοι πλέον θα προβούν στις απαραίτητες άμεσες ενέργειες προκειμένου να τεθούν προ των ευθυνών τους όλοι οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Στην πιο ευαίσθητη στιγμή των διεθνών εξελίξεων, που αφορούν στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο, υπάλληλοι και ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αδυνατούν να σταθμίσουν την κρισιμότητα των γεγονότων και διαχειρίζονται τόσο σημαντικά θέματα με την ακρότατη ελαφρότητα.

«Δεν αποτελεί λάθος ρουτίνας ό,τι κατεγράφη και καταγγέλθηκε από τον Γιάννη Μανιάτη». Αποκαλύφθηκε για μία ακόμη φορά ότι στις Βρυξέλλες αγνοούν το μέγεθος των προκλήσεων που καλούμεθα όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε.

Συνέπειες και παραβιάσεις

Σίγουρα Αθήνα και Λευκωσία άμεσα θα ασχοληθούν με το θέμα που έχει ανακύψει, διότι μέσα από παρόμοιες προσεγγίσεις ενθαρρύνονται τρίτες χώρες και προσέρχονται στην Ε.Ε. θεωρώντας ότι η ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο, πέρα από τις αρχές και τις υποχρεώσεις των ιδρυτικών συνθηκών που ισχύουν και δεσμεύουν συνολικά την Ε.Ε.

Όμως οφείλουμε όλοι να απαιτήσουμε και την αποκατάσταση της οικονομικής ζημιάς που προκαλούν αντίστοιχες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αναστολή και η ανησυχία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου αυξάνεται δυσανάλογα όταν η Ε.Ε. δημόσια θέτει ανυπόστατα θέματα. Αντιλαμβανόμεθα από την περιγραφή του έργου που έχει ανατεθεί στους δύο Οργανισμούς που συνέταξαν την απαράδεκτη και κατάπτυστη έκθεση ότι η εντολή τους περιορίζεται στη διερεύνηση των όρων ασφαλείας και σε θέματα ενέργειας. Ατυχώς, οι ευνοημένοι υπάλληλοι, που εργάσθηκαν επί του θέματος, αλλά και οι εκπρόσωποι των κρατών που συμμετέχουν στους Οργανισμούς, δημιούργησαν το δικό τους πλαίσιο Διεθνούς Δικαίου, παραβλέποντας τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ε.Ε., την ενσωμάτωση της UNCLOS στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, την κυριαρχία της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η υιοθέτηση σε κείμενα της Ε.Ε. αναφορών σε απαράδεκτες από το Διεθνές Δίκαιο καταστάσεις δεν ξεπερνιούνται με μία απλή συγγνώμη όταν η διεθνής κοινότητα για μία ακόμη φορά διαπιστώνει ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελλών αδυνατεί να εφαρμόσει όσα απαιτούν οι συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας της.

Πολιτική αμέλεια και ιστορικά λάθη

Ανεχθήκαμε για είκοσι και πλέον χρόνια τους παλιμπαιδισμούς της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, που τόσο πολύ στοίχισαν στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα.

Η Κύπρος οδηγήθηκε σε μία οικονομική κρίση επειδή στις Βρυξέλλες ποτέ δεν αποφάσισαν μετά το 2004 να απαιτήσουν απόλυτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των ελευθεριών που προβλέπουν οι Συνθήκες σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντ’ αυτού οι επίτροποι και οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέχθηκαν και ανέχονται να αμφισβητείται η κυπριακή κυριαρχία από την Τουρκία.

Η Άγκυρα, παρ’ όλη την αντισυμβατική συμπεριφορά της, ελάμβανε ευρωπαϊκά κονδύλια προσαρμογής για την ολοκλήρωση της ενταξιακής της πορείας. Αλησμόνητες οι στιγμές στα Συμβούλια Κορυφής και υπουργών Εξωτερικών όταν εταίροι, πρώην και νυν, νουθετούσαν τους εκάστοτε Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας να άρουν την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, την ώρα που η δύναμη κατοχής με τα όπλα δεν επέτρεπε και δεν επιτρέπει να λειτουργήσει η Δημοκρατία στο σύνολο της επικράτειας κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Η Αθήνα, όταν εισήλθε στην οικονομική κρίση, αντιμετωπίσθηκε με κάθε πρακτική που ξεπερνούσε τις απαιτήσεις τις οποίες οι Συνθήκες προβλέπουν και επιβάλλουν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με καθυστέρηση αναγνωρίσθηκαν τα σοβαρά λάθη των Βρυξελλών που επέτειναν την οικονομική καταβαράθρωση της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ακρότατες υποχρεώσεις για την Ελλάδα. Αργότερα, όταν διαπιστώθηκαν τα γραφειοκρατικά σφάλματα, δεν επέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια αυστηρότητα στους υπαλλήλους της, αλλά ούτε και ενδιαφέρθηκε να διορθώσει τα συσσωρευμένα λάθη. Δίστασε να επανορθώσει με άμεσες οικονομικές συνδρομές τις ατυχέστατες επιλογές και δεν μερίμνησε για κυρώσεις σε όλους αυτούς που αδιαφόρησαν ή παρερμήνευσαν τις ευρωπαϊκές προβλέψεις για κοινή ανάπτυξη, αλληλεγγύη και οργανωμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υποχρέωση των θεσμών της Ε.Ε. είναι η αποφυγή απειλής κατά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος από κερδοσκόπους και κυρίως τους διεθνείς επιθετικούς κερδοσκοπικούς μηχανισμούς. Με την προϊστορία παρόμοιων συμπεριφορών της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας καλώς δεν προσκλήθηκε στην Αίγυπτο για το Παλαιστινιακό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος Τραμπ και όλοι οι ηγέτες που συναντήθηκαν για την ειρήνευση στη Γάζα προφανώς και προτιμούν να συνομιλούν με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, επειδή εκπροσωπεί Θεσμό εκλεγμένων ηγετών της Ε.Ε. και όχι γραφειοκρατών ή διορισμένων ανώτατων αξιωματούχων.

Εσωτερικός συντονισμός

Ο Γιάννης Μανιάτης με την καταγγελία που δημοσιοποίησε αγγίζει και ένα εσωτερικό πρόβλημα. Ο συντονισμός των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι «παραθερίζει» στα άνετα γραφεία των Βρυξελλών. Διαπιστευμένοι αλλά και ταξιδεύοντες στις Βρυξέλλες για τις ομάδες εργασίας μάλλον δεν προτιμούν να συντονίζονται στα γραφεία της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Αν δεν συμβαίνει αυτό, που αποτελεί πολύ σοβαρή αμέλεια, τότε διαλάθει την προσοχή τους η ουσία των εγγράφων που προετοιμάζονται στις γραμματείες και τις διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συμβαίνει τις ημέρες που εξελίσσεται όλο το θέμα, το οποίο ανέδειξε ο Γιάννης Μανιάτης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας να βρίσκεται για υποχρεώσεις στην Αγγλία. Επισημάνθηκε δημόσια στο έδαφος της Γηραιάς Αλβιώνος ότι η Τουρκία, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αναπτύσσει ιδιαίτερη σχέση με τη Ρωσία. Στην πολιτική του διαδρομή ο ίδιος υπουργός από πρώτο χέρι χειρίσθηκε ως υπουργός Εξωτερικών τη σχέση Ρωσίας – Τουρκίας. Παρά την εμπειρία που ανέδειξε στο Κέμπριτζ, στο παρελθόν, έπειτα από ταξίδι του στη Μόσχα, διαβεβαίωνε εταίρους στις Βρυξέλλες και τις ΗΠΑ ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία!…

Κατά την επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο ο υπουργός Άμυνας δεν είχε ενημερωθεί για τα καμώματα του Κοινού Κέντρου Ερευνών και κυρίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, στο οποίο η Ελλάδα εκπροσωπείται από ανώτατο αξιωματούχο. Δυστυχώς και στο Seefeld της Αυστρίας η γνώση ήταν περιορισμένη.

Αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών; Απορροφήθηκε από την «αγωνία» των εξετάσεων υποψηφίων ακολούθων; Δεν πρόκαμε να ασχοληθεί με τα τερτίπια των Βρυξελλών;

Νέα γεωπολιτικά δεδομένα

Παρά τις αδυναμίες της διοίκησης για εκτέλεση των εντολών του πρωθυπουργού, η Ελλάδα προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Διάσκεψη της Αιγύπτου για το μέλλον της Παλαιστίνης και της Μέσης Ανατολής. Από τις εξελίξεις διαφαίνεται ότι συνδιαμορφώνεται πλαίσιο που θα διευκολύνει και πρόοδο στο Ουκρανικό.

Η χώρα μας στα δύο θέματα διεθνούς προτεραιότητας διαδραματίζει ρόλο αυτοπροσδιοριζόμενη. Αντίθετα, μελετώντας προσεκτικά τα γεγονότα, ο Πρόεδρος Ερντογάν υποχρεώνεται, κυρίως μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο, να πιέσει τη Χαμάς, που φιλοξενεί στην Τουρκία, ίσως και με προειδοποίηση αποχώρησης από την Τουρκία, προκειμένου να συμφωνήσουν στο κείμενο των 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ. Επίσης με υπόσχεση της Άγκυρας για στρατιωτική συμμετοχή στη Γάζα, για πολλές χώρες του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. τέτοια άμεση δέσμευση έχει δυσκολίες, κατόρθωσε, εκπληρώνοντας δύο πιεστικές δεσμεύσεις, να προφασίζεται αναβάθμιση στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως στην εποχή μας τα χειρότερα «μεταμφιέζονται» στα βολικότερα, χωρίς νικητές και ηττημένους.

Σε αντίθεση με τις πιέσεις που υφίσταται η Τουρκία η Ελλάδα επέλεξε εγκαίρως τη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Όμως διαμορφώνεται πλέον μία νέα πραγματικότητα στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στόχος οι συγκλίσεις, οι κοινές αμυντικές στρατηγικές και – χωρίς να τρομάξουμε, γιατί όχι; – οι συνεκμεταλλεύσεις. Ας συνεχίσουμε εγκαίρως να προετοιμαζόμαστε για τα δυσκολότερα. Ο κόσμος κινείται πλέον διαφορετικά, έξω από το κουτί, και ας το καταλάβουμε.

Ως κατακλείδα επαναλαμβάνεται «μακάριοι οι γρηγορούντες και ανάξιοι οι ραθυμούντες». Οι ψηφοφόροι, ο πρωθυπουργός και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, στη δύσκολη καμπή της διπλωματίας, σίγουρα αντιλαμβάνονται τη συνολική εικόνα και δεν παραβλέπουν αποστασιοποιήσεις ορισμένων, που προτιμούν τα ταξίδια παρά την υποστήριξη του χαρτοφυλακίου τους.

