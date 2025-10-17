ΚΚΕ: Νέες «αυταπάτες» βλέπει στο «κόμμα Τσίπρα»

Το ΚΚΕ όχι μόνο δεν συμμετέχει στις διεργασίες ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού και δη στα αριστερά και κεντροαριστερά του πολιτικού φάσματος, αλλά είναι και υπερήφανο γι’ αυτό. Αυτό δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real FM, δίνοντας το στίγμα και απέναντι στο εκκολαπτόμενο «κόμμα Τσίπρα».

Κι αυτό διότι το ΚΚΕ θεωρεί ότι οι τρέχουσες διεργασίες έχουν την υποβοήθηση μερίδας του αστικού συστήματος, προκειμένου η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση να εγκλωβιστεί «εντός των τειχών». Βλέπει δε, την εντεινόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση και τις επιλογές της ως ευκαιρία για μεγαλύτερη «ριζοσπαστικοποίηση» των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, κι επομένως αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί σφοδρή κριτική σε διεργασίες που θεωρεί ότι στοχεύουν στην παλιά κλασική «εναλλαγή» χωρίς ουσιαστικά αμφισβήτηση συστημικών στρατηγικών επιλογών.

Ο γενικός γραμματέας ήταν πολύ γλαφυρός στο πώς βλέπει ο Περισσός το κόμμα Τσίπρα, ότι δηλαδή έρχεται να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες.

Σημείωσε καταρχάς πως «το rebranding Τσίπρα είναι το λανσάρισμα στην πολιτική αγορά μιας παλιάς εταιρείας με άλλο περιτύλιγμα». «Εμείς», διεμήνυσε, «δεν συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις αναπαλαίωσης μιας ξοφλημένης υπόθεσης, ούτε ψάχνουμε για συνεργασίες και κυβερνησιμότητες με όλους αυτούς που απέδειξαν ότι και ως κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση πήραν μόνο αντιλαϊκά παράσημα».

Επέμεινε δε, πως θα αποδειχτεί στο μέλλον ότι πρόκειται για «ξοφλημένη υπόθεση», έστω και αν «υπάρχουν ακόμα πιθανώς κάποιες ψευδαισθήσεις σε ένα τμήμα του ελληνικού λαού». Άλλωστε, κατά τον γενικό γραμματέα, το κυρίαρχο στοιχείο στη συνείδηση του λαού είναι ότι δεν μπορεί να συγχωρήσει το «πού οδήγησαν αυτές οι δυνάμεις», δηλαδή «σε διάψευση ελπίδων, σε απογοήτευση, σε λάθος πολιτικές, σε αντιλαϊκές πολιτικές».

Κι ακόμη πιο χαρακτηριστική και δηλωτική της στάσης απέναντι στον Τσίπρα ήταν η εξής αναφορά: «Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πιάσουν τελικά ούτε τα διάφορα κατασκευασμένα rebranding, ούτε τα υποκριτικά mea culpa, κατά το παλιό εκείνο του αείμνηστου, ούτε τα γλυκανάλατα “μικρός ήταν και άπειρος και δεν ήξερε, τώρα τα έμαθε, έγινε έμπειρος και θα τα λύσει”. Σε αυτές τις διαδικασίες δεν συμμετέχουμε».

Ο Κουτσούμπας έστειλε το μήνυμα ότι «η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και η δυσπιστία που υπάρχει προς τη συστημική αντιπολίτευση», θα πρέπει «να τροφοδοτήσουν την αμφισβήτηση στους ίδιους τους πυλώνες αυτής της κυρίαρχης πολιτικής, τις δεσμεύσεις δηλαδή για ματωμένα πλεονάσματα, για “οροφές δαπανών της Ε.Ε.”, τις αντεργατικές οδηγίες και τους νόμους, το καθεστώς της πολεμικής οικονομίας και τους υπερεξοπλισμούς για ανάγκες άλλων, του ΝΑΤΟ». Αυτά, είπε, «είναι όλα ο κοινός παρονομαστής των κομμάτων του συστήματος και γι’ αυτό εξηγούνται και οι εύκολες μεταπηδήσεις στελεχών από το ένα στο άλλο».

Αναμένεται λοιπόν το επόμενο διάστημα ο ανταγωνισμός του ΚΚΕ με τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης – και το κόμμα Τσίπρα πλέον ανάμεσα σε αυτές – να ενταθεί στον βαθμό που πιστεύει, όπως αποτυπώνεται και στις Θέσεις, ότι από θέση αδυναμίας, ακριβώς επειδή δηλαδή δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαχωριστικές γραμμές με τη Ν.Δ., επιλέγει «ψευδεπίγραφες» διαχωριστικές γραμμές όπως οι θεσμοί και το κράτος δικαίου.

