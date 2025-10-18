Πανστρατιά στο ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα το συνέδριο

Η εβδομάδα αυτή βγάζει τον λογαριασμό με τα νέα δεδομένα που περιλαμβάνουν την παράμετρο Αλέξη Τσίπρα. Ήδη έχουν δημοσιευθεί δύο δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της GPO για τα «Παραπολιτικά». Στη Χαριλάου Τρικούπη μελέτησαν τα ποσοστά που αφορούν στη δυναμική του κόμματος αλλά και όλα τα ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν την επιρροή ενός φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα στη δεξαμενή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll το ΠΑΣΟΚ δείχνει σταθερό στην εκτίμηση ψήφου στο 13,8%, ενώ στην GPO ανεβαίνει το ποσοστό του στο 15,4%. Την ίδια ώρα αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θα ψήφιζαν σίγουρα τον Αλέξη Τσίπρα, μειώνεται όμως το ποσοστό της δυνητικής ψήφου σε ένα εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού και παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό αυτών που λένε ότι δεν θα μπορούσαν να το ψηφίσουν ποτέ.

Μισογεμάτο ποτήρι και ανησυχία

Με αυτά τα δεδομένα στο στρατηγείο του Νίκου Ανδρουλάκη βλέπουν το ποτήρι στις δημοσκοπήσεις μισογεμάτο. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει κυρίαρχο στην αντιπολίτευση, χωρίς ωστόσο να έχει αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά του. Εκτιμούν ότι όσο περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας τόσο ενεργοποιούνται αντίρροπα αντανακλαστικά σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που συνεχίζουν να τον βλέπουν ως «κόκκινο πανί» για τη διακυβέρνησή του. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στην αύξηση των πολιτών που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι δεν θα στήριζαν ποτέ ένα τέτοιο εγχείρημα, μετά την παραίτησή του από τη βουλευτική ιδιότητα, που προμηνύει την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Υπάρχει ωστόσο και ένα νέο εύρημα που προκάλεσε ανησυχία στη Χαριλάου Τρικούπη. Το γεγονός ότι το 15,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα και το 6,3% ότι θα το ψήφιζε σίγουρα δεν περνά προφανώς απαρατήρητο. Ενώ στην ηγετική ομάδα του κόμματος επικρατεί αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξει κάμψη ποσοστών από τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης βλέπουν μπροστά τους τον κίνδυνο ενός ισχυρού μπρα-ντε-φέρ για τους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς, που θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να καταγράψει αξιοσημείωτη άνοδο στα ποσοστά του.

Ανοιχτοί δίαυλοι με τους πρώην

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, αντιμέτωπος με το νέο, ακόμα πιο σύνθετο πολιτικό τοπίο που δημιουργείται, κάνει κινήσεις προς τα μπροστά, έχοντας ως ορίζοντα το συνέδριο του κόμματος με στόχο μια πανστρατιά όλων των δυνάμεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι συναντήσεις που είχε, συνοδευόμενος από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο, με τους πρώην προέδρους του κόμματος Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο. Οι δύο συναντήσεις έγιναν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική. Πέρα από πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γιώργος Παπανδρέου υπήρξαν υπουργοί Εξωτερικών με σημαντικές εμπειρίες. Οι επισημάνσεις τους και η συζήτηση που είχε μαζί τους ο Νίκος Ανδρουλάκης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ομιλίας του. Έτσι διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι στα κρίσιμα θέματα με τους πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την ενότητα του κόμματος, που είναι προϋπόθεση για την ενδυνάμωσή του.

Βγαίνουν μπροστά οι έμπειροι

Σε αυτή την κατεύθυνση ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επίσης συναντήσεις με τρία από τα πιο έμπειρα και ιστορικά στελέχη της παράταξης, τον Κώστα Λαλιώτη, τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον Νίκο Σαλαγιάννη. Μαζί τους συζήτησε για τη στρατηγική του κόμματος αλλά και για τις γραμμές άμυνας του ΠΑΣΟΚ απέναντι τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα. Δεδομένη θεωρείται η αξιοποίηση του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, που θα έχει ως στόχο να κρατήσει το κόμμα την πρωτοβουλία των κινήσεων στον χώρο.

Όλοι οι καλοί χωράνε στη Γραμματεία της ΚΟΕΣ

Στον δρόμο για το συνέδριο ανακοινώθηκε η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, που αριθμεί 22 μέλη. Συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Μαζί τους ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου και ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, που διεκδίκησαν στις τελευταίες εκλογές την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Στη Γραμματεία συμμετέχουν επίσης ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο βουλευτής Πάρις Κουκουλόπουλος, ο διευθυντής της Κ.Ο. Γιάννης Κουτσούκος, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο διευθυντής της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης, ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, η Κατερίνα Σολωμού, μέλος του Πολιτικού Κέντρου, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης.

Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές τις κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και βλέποντας την επιτάχυνση των διαδικασιών στο κόμμα, προκύπτει ότι πλέον το στοίχημα είναι να πατηθεί το γκάζι της ενδυνάμωσης και να αποφευχθεί κάθε φρενάρισμα.

