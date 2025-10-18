Πιο σταθερά, αταλάντευτα στο πλευρό του δίκαιου αγώνα του παλαιστινιακού λαού

Η πρόσφατη «Διακήρυξη Τραμπ για Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία» που έφερε τις υπογραφές των ηγετών ΗΠΑ, Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας, επιβεβαιώνει ακράδαντα την άμεση σχέση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και μιας «ειρήνης» κομμένης και ραμμένης στα μέτρα του Ευρωατλαντικού σχεδιασμού για τη «Νέα Μέση Ανατολή», σύμφωνα με τις επιδιώξεις των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή, απέναντι στους ανταγωνιστές τους Κίνα και Ρωσία, που έχουν αυξήσει την επιρροή τους, συνεργαζόμενοι ακόμα και με παραδοσιακούς συμμάχους των Αμερικανών.

Επιβραβεύουν το Ισραήλ

Η κίνηση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους έρχεται ως «επιβράβευση» στο Ισραήλ για τη συμβολή του στην εγκληματική εκτέλεση της «βρόμικης δουλειάς». Η Λωρίδα της Γάζας, πατρίδα εκατομμυρίων Παλαιστινίων μετατρέπεται σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να σαπίζουν στις φυλακές του Ισραήλ, νέοι εποικισμοί κατασκευάζονται στην Δυτική όχθη και παιδιά δολοφονούνται εν ψυχρώ από τον ισραηλινό στρατό.

Οι δηλώσεις Αμερικανών και Ισραηλινών και η «Διακήρυξη Τραμπ για Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία», μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων η προοπτική αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους και το μόνο που μηχανεύονται είναι το «μοντέλο» που απεργάζονται για τη Γάζα: Ένα κράτος-φέουδο, όπου ο λαός της θα ζει σε καθεστώς καμουφλαρισμένης κατοχής και θα έχει τον τελευταίο λόγο σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο!

Όσα, όμως, κι αν καταστρώνουν, δεν μπορούν να ακυρώσουν το δίκαιο της πάλης του Παλαιστινιακού λαού και των άλλων λαών της περιοχής, που αντιστέκονται και παλεύουν ενάντια στην ξενική κατοχή και σε άλλους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και μέσα στο πλαίσιο αυτής της πάλης μπορούν να διαμορφώσουν προϋποθέσεις για να ξεμπλέξουν οριστικά με το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων.

Σε όσους σκόπιμα συγκεντρώνουν τα πυρά τους κατά της Χαμάς, επιλέγοντάς την ως «βολικό αντίπαλο», πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, στην Παλαιστίνη -πέραν της Χαμάς- κυριαρχεί μια φωνή που λέει: Η Παλαιστίνη δεν είναι προς πώληση, τα εδάφη της δεν παζαρεύονται. Το αίμα, τα βάσανα των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων δεν θα ανταλλαχτούν με σχέδια που στοχεύουν στην εξαφάνιση της εθνικής και κοινωνικής υπόστασης ενός ολόκληρου λαού.

Κι αυτό που δεν θα σβήσει ούτε με τη «συμφωνία» που έχει επιτευχθεί, είναι το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» που αντηχεί σε δεκάδες χώρες και κινητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους σε πολλές χώρες και μέσα στο Ισραήλ. Μιλάμε για μια «πομπή αλληλεγγύης» που προχωρά σταθερά παρά τα εμπόδια και την άγρια πολύμορφη καταστολή.

Το ΚΚΕ στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης

Το ΚΚΕ με συνέπεια στάθηκε και εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης, διοργανώνοντας μεγάλες κινητοποιήσεις, απαιτώντας την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα όρια της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δώσαμε αποφασιστική μάχη στην ιδεολογική αντιπαράθεση ενάντια στο πρόσχημα της καταπολέμησης της «τρομοκρατίας» ή τα περί δικαιώματος «αυτοάμυνας» του Ισραήλ και άλλα που επικαλείται η κυρίαρχη αστική προπαγάνδα και υποστηρίζει η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα.

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τοποθετούνται με συνέπεια και ευθύνη στη σωστή πλευρά της ιστορίας και όπως λέει μια γνωστή Αραβική παροιμία «Η πομπή προχωρά και τα σκυλιά αλυχτούν». Οι λαοί με την κοινή πάλη τους, μπορούν και πρέπει να διαλύσουν την «Προκρούστειο κλίνη» που στήνουν διαχρονικά οι αστικές τάξεις στα κοινωνικά και λαϊκά δικαιώματα σε κάθε γωνιά της γης, ώστε να «προσγειώσουν» τους κάθε λογής εκμεταλλευτές στο σκληρό έδαφος της πραγματικότητας που λέει: Οι εργαζόμενοι και οι λαοί δεν πέφτουν αμαχητί, αλλά παλεύουν με ηρωισμό και πείσμα μέχρι την τελική δικαίωση των σκοπών τους.

